Marcus Torgebys bok ”Sova ute” slår stort utomlands: ”Storstadsmänniskor tycker säkert att jag är ett ufo”

– Det här var andra personporträttet om mig i The Times.

Det säger Öckeröbördiga Markus Torgeby, som bor med familjen ovanför Slagsån mellan Järpen och Undersåker. Han syftar på reportaget i den respekterade brittiska dagstidningen från den 12 oktober. Anledningen till att han uppmärksammades är boken ”Sova ute” som nyligen lanserades i Storbritannien.

De senaste veckorna har han dessutom intervjuats av modetidningen GQ samt äventyrs- och resemagasinet Sidetracked.

– Snart kommer säkert amerikansk dagspress att höra av sig för boken släpps i USA om en månad, säger Markus Torgeby som konstaterar att det var ett tag sedan han använde sina engelska språkkunskaper.

Han befinner sig just nu på Öckerö i Göteborgs skärgård, där han hjälper sin pappa med att bygga ett hus.

– För mig och min familj är det här med att vara ute i naturen och att sova ute inte någon trend, utan ett sätt att leva på som vi mår bra av, säger han.

”Jag tror på att sova ute, omgiven av raka granar, mörker och kyla. Ligga på rygg och titta upp mot stjärnorna, se andedräkten sprida ut sig som ett tunt moln framför ögonen. Det sker något när man är omgiven av ett rum som är oändligt”, skriver han i sin bok.

Markus Torgeby skriver också om sitt och familjens utomhusliv och hur det har hjälpt dem till ett liv i balans, något som säkert kan kännas fjärran för många stadsbor.

– Journalisterna på de här tidningarna som jag pratat med nu på senaste tiden – som garanterat är riktiga storstadsmänniskor – tycker säkert att jag är ett ufo med mina tankar och mitt sätt att leva. Det här är ju inget nytt som jag håller på med. Det här har man hållit på med i alla tider. Fryser du, tänd en eld, bli varm igen, liksom. Det är inte svårare än så. Människor är så komplicerade. Och alla vill ha snabba lösningar när de mår dåligt. Jag har känt mig som ett ufo i många år, men nu tror jag tiden börjar komma ikapp mig.

Jag har känt mig som ett ufo i många år

Markus Torgeby debuterade som författare med boken Löparens hjärta som släpptes 2015 – en självbiografisk bok om sina år i skogarna utanför Järpen. Boken vände sig till ”alla som har funderat på att kliva av ekorrhjulet” och han säger att boken om att sova ute i första inte är skriven för jämtar som ändå spenderar mycket tid utomhus, utan snarare för den urbana stadsmänniskan.

– Just därför var det extra kul att bli intervjuad av brittiska The Times och GQ. The Times-reportern skrev till exempel att jag är livrädd för björnar när jag är i skogen, vilket inte alls stämmer. Hon tolkade nog in det för att hon är så främmande för mitt sätt att leva.

Torgeby uppger att han funderat länge på det som ryms i boken. På det som händer i huvudet och i kroppen när man är ute i skogen. Och på hållbarhet.

Om man aldrig är ute i naturen så fattar man inte det här

– Livet är ju cirkulärt, för fasen. Nu när coronan kom så har det blivit än mer aktuellt att faktiskt vistas ute, andas, få fler dimensioner och känna. Men om man aldrig är ute i naturen så fattar man inte det här. De flesta människor bor i städer. Många missar halva livet genom att inte vara ute i naturen.

Det kan nog låta ganska hårt för en stadsbo?

– Ja, men vilken sorg att inte få uppleva naturen. För mig är det helt naturligt och det är det för alla egentligen, men det har fallit i glömska. Så jag tänker att jag får väl påminna om det i min bok, säger Markus.

Vad har du på gång framöver?

– Nej, men jag puttrar på, jag slår igenom utomlands och det är ju roligt. ”Sova ute” släpps, förutom i USA, snart i Turkiet, Tyskland, Italien, Bulgarien och Tjeckien, säger han och fortsätter:

– Och så skriver jag på en ny bok. I början på nästa år kommer dessutom en 90 minuter lång dokumentär som är en fortsättning på dokumentären Löparen som kom 2003. Den handlar i stort om rörelse, om att avdramatisera saker och ting.