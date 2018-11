Med 80 år på nacken håller Mariebykören hårt på traditionerna – har fördubblat sin julkonsert på grund av publiktryck

Med över 80 år på nacken är Mariebykören ett stadigt inslag i bygden. Både som kyrkokör och bygdekör är ett 20-tal engagerade i den sjungande gemenskapen. Leder kören gör Pernilla Jontegård som själv sjungit i kören sedan 1987. Efter ett kortare inhopp för fem år sedan har hon dock blivit kvar som ordinarie körledare.

– Men det var nog tur det, menar körsångaren Ulf Magnusson som själv började sjunga i kören sedan hans dotter lockat med honom.

– Det är viktigt att det är kontinuitet, annars hade det lätt dött av och inte funnits en kör här i bygden.

Traditionsenligt sjunger Mariebykören julkonsert 22 december. På senare år har konserten dessutom fördubblats på grund av högt publiktryck. Numer sjunger man två konserter två dagar innan jul.

Intresset är stort och de står sig i konkurrensen, trots det massiva anstormningen av konserter i juletid.

– De stora körerna i Östersund, Pontare och de här drar ju mycket folk, säger Pernilla Jontegård som är glad över tillströmningen av publik till Marieby kyrka varje år.

För körsångaren Ulf Magnusson spelar, förutom musiken, mentaliteten stor roll i Mariebykören.

– Det har alltid varit välkommet och öppet när nya sångare har kommit till oss, det tycker jag är väldigt fint.

På repertoaren till årets julkonsert ryms klassikerna, helt enkelt för det är vad publiken vill ha, förklarar Pernilla Jontegård. Men alla har hon inte lyckats behaga i år.

– Mina brorsbarn har två låtar de kräver ska sjungas varje år, men i år fick de tyvärr stryka på foten, säger hon.

Istället återkommer pianisten Astrid Åslin Kardins arrangemang av "Go tell him on a mountain". Och solisten Bodil Johansson blir det nya tillskottet i julkonserterna för i år.

Förra året blev det en rockigare variant av julkonserten tillsammans med Kingen. I år förstärks kören av Per-Olov Olsson på bas, Katarina Bergner Åhlén på cello, Astrid Åslin Kardin på piano. Två julkonserter ges 22 december i Marieby kyrka klockan 18.30 respektive klockan 21. Då lovar kören att sjunga både "O helga natt" och "Jul, jul, strålande jul". Kören hörs även på julottan i Marieby kyrka med en kortare repertoar.