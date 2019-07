Marit Kapla lät glesbygdsbyn själv berätta: Nu kommer föreställningen om Osebol till Yran

Hen som är ung, hen som är gammal, hen som är nyinflyttad och hen som bott här i hela sitt liv. I "Osebol", utgiven på Teg publishing förlag, får en hel bys invånare berätta om sina liv och utvecklingen av en glesbygdsby.

Tegelstenen på över 800 sidor har kallats för ett körverk om landsbygden. Trots att Osebol ligger i Klarälvdalen i norra Värmland är den lätt att förstå även på andra ställen. På Storsjöyran ska boken göra premiär som föreställning. Marit Kapla ska själv läsa vad rösterna säger och Martin Hederos (The Soundtrack Of Our Lives) spelar specialskrivna musikstycken.

– Jag läste nyligen min dagbok från 1980-talet då jag fortfarande bodde i Osebol. När jag inte varit där på länge kände jag mig nyfiken på hur livet var där nu. I samband med att jag läste Svetlana Aleksijevitj förstod jag också hur jag skulle återvända och berätta om min hembygd: Som henne. Jag skulle skriva som henne, säger Marit Kapla och refererar till Nobelpristagaren Aleksijevitj, som skrev om krig och Tjernobyl genom att låta de som upplevt själva berätta.

Det blev därför inte Marits egen blick på Osebol då och nu, som hon först tänkt. I stället träffade hon ett 42 av byns invånare och spelade in när de berättade om sina liv och bygden. Intervjuerna blev korta berättelser i boken. Som poesi.

– Det är som små personporträtt. Men det viktigaste är att det är de själva som berättar. Jag har tagit bort massor från samtalen, men jag har inte lagt till något. När jag sedan lade dem samman blev det en speciell effekt. En stor effekt. Det var ett feministiskt uppvaknande som journalist: Att vi ofta beskriver människor på värderande sätt, fast det inte är tänkt så. Vi får inte med vad en människa är mer än kanske glad och lång eller kort. Aleksijevitj löste det genom att ta bort det värderande. Då får de som pratar prata direkt med läsaren i stället.

Martin Hederos, som nyligen släppt en skiva med låtar om personer, har fått utveckla helt nya stycken till föreställningen.

– Det är en ynnest att få uppträda med sådan musiker. Vi har våra olika element som kommer bli jättefint tillsammans, säger Marit Kapla.

Föreställningen kommer bestå av delar med bara läsning utan musik och tvärtom. Delarna där de båda framträder är tanken att musiken ska fungera som filmmusik, lite i bakgrunden, men känslohöjande.

– För mig är boken klar och det här blir något helt nytt.

Föreställningen är tänkt att turnera på platser som är helt olika Osebol.

– Det är ett fantastiskt sätt att nå folk som inte tänkt på att läsa boken. Det finns inte så många bilder av landsbygden och glesbygden och hur är det att leva där. Det finns inte ens missuppfattningar. Det är helt blankt för många. Men man kan inte klandra dem. På 100 år har landet förskjutits totalt. Från att vi bodde i landsbygd till att alla nu bor i städer. Men det är viktig kunskap om landsbygden som behövs. Det är viktigt att förmedla vad människorna där har att säga.

Marit Kapla uppskattar debatten som börjat bubbla om landsbygd och stad nu, men hon vägrar säga att landsbygden är död.

– Det är bra att vi lyfter hur Sverige har förändrats och vad stadsflyttningen har för konsekvenser. Men det betyder inte att Osebol är en död by nu. Det var visserligen på ett helt annat sätt i bygden förr. Digitaliseringen har förändrat mycket och serviceinrättningar finns inte längre på samma sätt. Och det har blivit en markant skillnad mellan städer och landsbygd. Men Osebol är inte död.

– Livet i städer och tätorter kan bli väldigt strömlinjeformat och konformt. Ändå signalerar det något aktivt. Idealet är att man är en produkt av sina rationella val. Det är en illusion, men konstigt nog är det många som vill upprätthålla den. Var men än bor är det ofta så att man har hamnat där av olika anledningar som man inte kan styra över.

En turné efter premiären av "Osebol – En föreställning om en by" på Storsjöyran är planerad, men ännu är bara en spelning på konsthallen Alma Löv i Värmland 17 augusti offentlig.