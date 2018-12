Trafikolycka på E14 mellan Bjässhammarn och Vattjom – flera fordon inblandade

Vid halv fem-tiden på lördagen inträffade en trafikolycka mellan flera fordon på på E14 mellan Bjässhammarn och Vattjom.

– Vi är framme med en styrka. Det ska vara fem personer, tre vuxna och två barn inblandade. En bil ligger i diket. Det är mycket trafik och kan bli långa köer, säger räddningstjänstens inre befäl Lars Dolk.

På Trafikverkets hemsida skriver man att vägen är helt avstängd.

– Tre ambulanser är på plats och två är på väg, säger Lars Dolk.

Även polisen är på plats.

– Alla fem personerna kommer att föras med ambulans till sjukhus. De var alla vid medvetande, men en person satt fast i bältet och bilen stod på högkant, så den personen fick vi ta loss, säger Lars Dolk, vid 17.15-tiden.

Just nu är det totalstopp på E14 i väntan på bärgare och sanering av vägbanan. Under tiden leds trafiken om via Vattjom.

– Det är mycket trafik på vägen nu, säger Lars Dolk.

Enligt en prognos väntas det vara stopp i omkring 45 minuter till en timme till.

Texten uppdateras