Maud vill ändra bilden av cancer – är inte bara sorg och mörker: ”Jag är som vanligt”

– För mig har det aldrig varit en fråga om jag skulle drabbas av cancer, utan när, säger Maud Herkules, Västerede, Bispgården, som i våras fick en cancerdiagnos. Sedan gick allt fort: Undersökningar, besked, behandlingsstart, sjukskrivning. Men det berömda svarta hålet det vittnas om, märkte hon inte av.

– I min värld kommer det att gå hur bra som helst. Detta är bara ytterligare ett projekt bland alla andra i mitt liv. Jag tänkte att det var något fel på mig som inte reagerade mer och inte blev sorgsen.

Hon gick tidigt ut på Facebook och berättade om sjukdomen, för att tysta eventuell ryktesspridning på byn.

Jag är som vanligt. Jag mår bra även om jag har lite tilltufsade smaklökar och är speedad på kortison

Med cancer ständigt närvarande är hon less på att bara det mörka och dystra hörs och syns i bland annat media. Hon menar att det är svårt att hitta positiva artiklar om människor som mår bra, trots sin cancerdiagnos.

– Jag är som vanligt. Jag mår bra även om jag har lite tilltufsade smaklökar och är speedad på kortison. Även om jag kan trampa någon på tårna genom att prata om hur bra jag mår, tycker jag det är viktigt att också en annan än den sorgsna sidan kommer fram.

Trots diagnosen håller hon sig välmående. Eftersom hon ändå har orken väljer hon nu att problematisera hur cancervården ser ut på det psykiska planet och allmänhetens syn på sjukdomen.

Själv har hon haft problem med att sjukvården ville trycka in cancern som huvudperson i hennes liv.

– Jag är solen i mitt liv. Runt mig kretsar projekt som gården, företaget och mitt sociala liv i omloppsbanor i mitt solsystem. Men sjukvården satte cancern som sol och mig som en liten del i en omloppsbana. Det gjorde att jag fick svårt att ligga i fas för att fånga de andra projekten som snurrade.

Jag insåg att det är ett halvtidsjobb att ha cancer. Eftersom jag inte ramlade ner i det svarta hålet kunde jag ta tag i saker. Men alla kan inte det

Det tog en stund innan Maud kunde kasta ut cancern i en egen omloppsbana och kliva tillbaka som sol i sitt eget liv. Det har dock krävts många samtal för att komma i ordning med allt.

– De två veckorna mellan slutdiagnos och första behandlingen var turbulenta. Jag behövde snabbt försöka göra mig en bild av vad jag skulle tänkas behöva framåt och förbereda inför det. När det väl var gjort var det mitt eget ansvar att skapa kontakt med kurator, försäkringskassa, frisör för perukprovning och rakning, dietist, boka blodprover, hämta mediciner, förbereda inför venportsoperation och förstå kopplingen mellan de olika avdelningarna på sjukhuset som är inblandade gällande mig. Jag insåg att det är ett halvtidsjobb att ha cancer. Eftersom jag inte ramlade ner i det svarta hålet kunde jag ta tag i saker. Men alla kan inte det.

Utöver krämpor och det ansvar som läggs på en patients axlar har Maud Herkules också uppmärksammat hur omsorgen av den psykiska hälsan är förbisedd i cancervården.

– Man har stenkoll på kroppen, men ingen koll på knoppen. Man hade till exempel kunnat ha med en av sjukhusets kuratorer redan på första mötet när man får beskedet. Nu sitter man där med läkare och sjuksköterska som bara fokuserar på det fysiska.

Ett annat stort problem som Maud sett hänger samman med den psykiska hälsan, är håret.

Ett långt lockigt svall har varit en stor del av Mauds identitet. Beskedet att hennes hår skulle försvinna på grund av behandlingen tog hårt.

Den hjälp som landsting och region erbjuder för den som mister sitt hår i sjukdom, är att stödja vid inköp av peruk.

Peruker finns idag i många former, färger och kvaliteter. I alla fall för de som har rikligt med pengar. För Maud landade kostnaden på närmare 28 000 kronor för syntetperuk, frisörbesök och perukstock.

– Den är snäppet över 'syns-på-långt-håll-att det-är en-peruk-alternativet', beskriver Maud.

Ersättningen står still men perukerna kostar mer och mer för varje år. 6 000 kronor räcker ingenstans

Dessutom är livslängden på en peruk mellan sex månader och ett år, vilket betyder att Maud kommer behöva ett par stycken under sin årslånga behandling.

Och visst finns det bidrag för att skaffa peruk som cancersjuk. I Jämtland är den 6 000 kronor per år i maximalt tre år.

– Priserna på peruker idag börjar på 6 000 kronor, och då räknas inget annat in, som utprovning, styling, perukstock och själva frisörbesöken. Ersättningen står still men perukerna kostar mer och mer för varje år. 6 000 kronor räcker ingenstans.

Håret är en typ av sköld. Det styr hur jag vill framstå, om jag ska ha stramt uppsatt eller rufsigt.

Priserna beror inte på längden på håret. Istället är det knytning och syntetfiber som skiljer. De billigare går till exempel inte att ändra bena på eller sätta upp i tofs. De skavs snabbt sönder när de nöts mot kläder, är värmekänsliga och har en livslängd på ett halvår. Men i och med att Maud köpte en dyrare variant med längre hållbarhet får hon bekosta större delen själv.

– Det räknas som fåfänga och flärd, vilket är en gammal inställning som hänger kvar. Jag tycker att det hänger ihop med psykisk hälsa.

Det värsta med cancerdiagnosen för Maud är just att tappa håret, och att sätta in venporten på bröstet, som ska underlätta behandlingen.

– Håret är en typ av sköld. Det styr hur jag vill framstå, om jag ska ha stramt uppsatt eller rufsigt.

Maud tar många selfies, som ett sätt av terapi. Hon har förevigat håret, rakningen, utprovningen av peruk, turbanerna hon testat och har så sakteliga vågat fota sitt kala huvud.

– Det känns fånigt att stå och hålla på med telefonen för att få till bilder, men jag måste lära känna mig själv på nytt. Jag tittar inte gärna på bilder på mig själv när jag hade hår. Men jag jobbar på det.

Det är en ny verklighet att uppleva till exempel jämtländsk sommar utan hår.

– Jag älskar ju brisen i håret och kan inte känna den längre, men känslan försvinner inte. Den ersätts av nya. Jag märkt att regn är jättekallt på ett kalt huvud! Det är jag inte van vid. Så vi får se om jag överlever snögloppet i vinter, för jag kommer glömma mössan några gånger säkerligen.

Att leva med cancer och genomgå tuff behandling är olika för alla, och man tacklar det på olika sätt. Maud Herkules har valt att bara ta del av minsta möjliga information.

– Jag har inte läst så mycket om min cancerform. För det framställs alltid olika. Jag vet att jag har en snabbväxande typ av cancer, men jag vet också att man har gjort stora framsteg i behandlingen av den här cancern. Jag svarar bra på behandlingen och jag känner att jag inte behöver veta mer än så.

Världen snurrar nu i treveckorsperioder. Maud beskriver en "orange" vecka efter cytostatikabehandling, följt av en "röd" vecka där hon är infektionskänslig och sedan en "grön" vecka där hon förhoppningsvis återhämtat sig så nästa behandling kan göras enligt schema. Sedan börjar cykeln om.

Jag tycker ju att ju bättre man mår under tiden man behandlas desto kortare tid behöver man för rehabilitering

Hon har under den första tiden som cancerpatient också hunnit ställa sig många andra frågor: Varför finns inte någon perukstock på onkologavdelningen eller ens en spegel där man kan titta i nacken hur peruken sitter? Varför visste hon inte om att man måste ligga ute med så mycket pengar för resor och läkarbesök?

Mycket kokas ned till en kärna: Varför glömmer sjukvården bort den psykiska hälsan?

– Jag tycker ju att ju bättre man mår under tiden man behandlas desto kortare tid behöver man för rehabilitering. Drygt 2200 personer i Jämtland genomgår just nu någon form av cancerbehandling, så jag kan inte vara den enda som tänkt på det här.

Maud vill dock undvika missförstånd och påpeka att mycket fungerar ypperligt.

– Vårdpersonalen gör ett helt enastående arbete utifrån vad de är satta att göra. Dessutom har de ett fantastiskt tålamod med en sådan som mig som ställer tusen frågor.

Maud har startat en mejl för att komma i kontakt med andra som har erfarenhet av livet med peruk. Den når du på: peruksnack@gmail.com

Fakta perukbidrag

För den som har behov av hårersättning lämnar Region Jämtland Härjedalen ett bidrag på 6 000 kronor per år. Det lämnas inte bidrag till schampo, balsam, perukstock, eller dylikt. Bidrag lämnas inte heller till kostnader för tvätt, reparation av peruk, toupé eller resor i samband med frisörbesök. Eventuellt överstigande belopp bekostar patienten själv. Intyget gäller i tre år från utfärdat datum. Barn under 18 år har full ersättning för peruk, med max två uttag per år.

Källa: Region Jämtland Härjedalen