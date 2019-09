Max från Östersund är förberedd för orkanen Dorians vrede: ”Vi har säkrat huset”

ÖP har tidigare berättat om Max Eriksson som Sveriges yngsta helikopterpilot. I dag är han 25 år och arbetar som flygplanspilot i Florida. Tillsammans med hustrun Deana och fyraåriga sonen Liam samt hunden Abby förberedde sig familjen under tisdagskvällen för den ankommande orkanen som drabbat Bahamas. När vi nås via sociala medier skriver han via sin mobiltelefon.

– Många har evakuerat, flera av våra grannar, mest eftersom det var osäkert vilken väg Dorian tänkte gå. Vi har säkrat huset, men vi bor i ett lite högre belagt område där översvämning inte är så stor faktor, och har generator för ström, skriver han.

Han berättar att familjen och de flesta i området har förberett sig och köpt vatten och mat för minst en vecka. Bland annat 150 liter bensin för att kunna driva en generator för kyl och frys eftersom de allra flesta tappar strömmen i en storm som denna.

– Vi bor i hus så vi har tagit in utemöbler, grill, och bundit fast soptunnorna. Täckt alla fönster med plåt eller plywood mot flygande bråte, säger han.

Hur är väderläget nu och vad räknar ni med det som kommer?

– Just nu är det stormbyar och det kommer att bli mer och mer under dagen och natten när Dorian passerar i morgon bitti. Vi är under orkanvarning för de nästa 24 timmarna, vilket innebär att orkanvindar är beräknat i området. Det innebär också såklart att allting är stängt och alla håller sig inne.

På frågan om de känner sig oroliga, rädda eller tar det med ro svarar han att det för ett par dagar sedan såg ut som Dorian skulle träffa direkt där de bor.

– Då började vi tänka på att säkra upp och evakuera men sedan skiftades vägen lite utanför kusten vilket gör mycket mindre skada.

Tidigare har familjen varit med om Matthew 2016 och Irma 2017 vilka båda var starka orkaner.

– Rädda för vår säkerhet är vi inte utan det är mer oro för hur mycket bråte och hur svårt huset tar det. Sist tappade vi staket och altan medan många grannar tappade bitar av taket, så det är väl liknande skador vi förväntar oss denna gång, säger han.

Max Eriksson har bott i Titusville Florida sedan 2013 då han kom hit för pilotträning. Han flög helikopter i fyra år innan han bytte över till att flyga flygplan. Nu arbetar han för United Express.

– Jag hade ledigt tio dagar här i månadsskiftet så jobbet påverkas inte. Tyvärr hade vi en kryssning till Bahamas som skulle börjat igår som ställdes in, många kryssningar har påverkats eller ställts in.

Vid midnatt, lokal tid, hör han av sig om att Dorians öga ligger 15 mil från där han bor. Stadig vind är rapporterad till 49 meter per sekund nära ögat, men endast 28 meter per sekund vid kusten vilket klassas som gränsen mellan storm och orkan.

– Vi var utan ström en liten stund för ett tag sedan men den kom snabbt tillbaka. Förmodligen skada från förhöjd havsnivå 1-2 meter i lägre områden närmare vattnet, men vi klarar oss bra. Matthew 2016 gick närmare kusten och skapade helt klart mer problem, säger han.