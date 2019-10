Medaljregn över BK Älgen i Skellefteå – tidigare elitboxaren tillbaka i ringen efter sju års frånvaro

Cañas Lindh har tidigare under karriären tävlat för Halmstad och gjort starka resultat på elitnivå. Numera bor han i Åre och har varit borta från boxningsringen under lång tid. Men i helgen gjorde han comeback under Skellefteå Box Cup.

I 91 kg-klassen ställdes han mot Max Englund, Umeå, som kom till finalen stärkt av en seger mot en rysk boxare under lördagen. Cañas Lindh gav Englund en tuff och jämn match som var helt i publikens smak. Englund vann till slut med domarsiffrorna 3–2 och Cañas Lindh fick nöja sig med en silvermedalj i sin comeback.

Ännu bättre gick det för BK Älgens andra två deltagare i tävlingen.

I 64 kg-klassen tog Ramin Niyazi revansch efter att förlusten i Ängelngalan förra helgen. Matchen mot Robin Wesström, Falken, var över efter bara en minut när Niyazi täffat Wesström med en höger som tog så hårt att domaren beslutade att bryta matchen, trots att Wesström tog sig på benen efter räkning till åtta.

I 81 kg-klassen fortsatte Eliyas Rezai att skörda framgångar när han vann finalen mot Abbas Husseini, I 19, efter en tuff kamp i tre ronder. Rezai vann till slut matchen med klara 4–1.

Läsartext