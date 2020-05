Medan andra ställer in – Undantaget väljer att köra sin sommarpjäs: ”Vi vidtar åtgärder för att minska smittorisk”

Storsjöyran ställer in, Estrad Norrs påkostade föreställning om Lapp-Nils i Döda Fallet är framflyttad. Kluksfestivalen ställer in och även Botvidgänget i Föllinge har kastat in handduken.

Men scenkonstföreningen Undantaget, med Jonna Hylén och Martin Johansson i spetsen, väljer ändå att köra sin uppsättning av Samuel Becketts ”I väntan på Godot” i sommar.

– Vi tror att människor kommer att behöva se och uppleva saker som inte handlar om antalet döda eller smittade, eller varsel om uppsägningar eller förbud att resa, säger Jonna Hylén i ett pressmeddelande.

Pjäsen kommer att spelas enligt plan med premiär 1 juli, men med en rejäl anpassning till de pandemiska förutsättningar som råder. Och det som gör det möjligt är att lyckosamma bidragsansökningar redan i planeringsstadiet av pjäsen gör att dess ekonomi inte står och faller med biljettförsäljningen.

– Därför har vi, med stor respekt för allt som händer just nu, beslutat oss för att inte ställa in ”I väntan på Godot”, men däremot ställa om, säger Jonna Hylén i pressemeddelandet.

Anpassningarna är att biljetter bara kommer att säljas till en fjärdedel av de tillgängliga stolarna och för att undvika folksamling i anslutning till pjäsens början och slut kommer dörrarna till salongen att stå öppna redan när de första gästerna anländer.

Andra anpassningar kommer blir extra städning och utvädring mellan föreställningarna samt att det kommer att finnas utökade möjligheter till handtvätt i den gamla soldatbion på Frösön, där pjäsen ska spelas.

– Så länge inga andra restriktioner om offentliga sammankomster sker från regeringens håll så ser vi verkligen fram emot att få ge vår publik en kulturupplevelse av högsta klass i sommar (om man är helt symtomfri så klart), skriver Jonna Hylén i pressmeddelandet.