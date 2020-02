Medvinden har öppnat från Badhusparken: ”Trodde inte det skulle vara så här bra”

Medvindens sträckning från Kungsgårdsviken och fram till Frösö strand har varit plogad och öppen för skridskoåkning sedan tidigare. Men på tisdagsmorgonen plogades även sträckan från Vinterparken och ut mot Vallsundsbron, till glädje för ett stort antal människor som snabbt tog sig ut på isen i det strålande vintervädret.

– Jag är nöjd, konstaterar Tommy Nordlund från Pilgrimstad som sladdar in vid Badhusparken efter en tur på sina långfärdsskridskor.

– Jag är överraskad, trodde inte det skulle vara så här bra.

Tidigare i vinter har Tommy varit ute och skrinnat sträckan från Kungsgårdsviken och in mot stan men att nu kunna ta på sig skridskorna mer centralt känns perfekt.

– Isen är bra, det är inga sprickor alls.

Bredvid står Keja Jansson från Östersund som, även han, tagit sig en tur i det strålande solskenet.

– Det är första turen i år. Skridskoåkning är ett bra sätt att hålla igång på. Finns det chans åker jag mycket, säger han.

Just nu saknas en plogad sektion under Vallsundsbron för att det ska gå att skrinna hela den sammanhängande sträckan ut till Kungsgårdsviken. Men sprickor och tunn is ställer till det.

– Under Vallsundsbron är det bara 7 centimeter tjock is när vi mätte igår så det är väl det stora problemet, säger arbetsledaren Emil Liljekvist.

Personalen som jobbar med Medvinden planerar hyvla den nyplogade sträckan under morgondagen och hoppas kunna länka samman de båda sträckorna så fort som möjligt.

– Så fort isen är tjock nog, vi mäter hela tiden, säger Emil Liljekvist.