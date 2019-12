Mer öl i Åre när nytt bryggeri öppnar i Duved: ”nu gäller det bara att fortsätta brygga bra öl”

I den gamla kornladan bakom Pigos i Duved blir det nu ett ölbryggeri. Det är Svartbergets Fjällbryggeri som utökar och öppnar sin andra ölfabrik. I november började utrustningen flyttas in och planen är att ha allt i gång innan jul.

– Det är en dröm att vara med från början, berättar Sebastian Tornéus, huvudbryggare på bryggeriet i Duved.

Sebastian är i slutet av bryggeriteknikerutbildningen på Nynäshamns Kompetenscentrum och har tidigare jobbat på Parkvillan i Åre. Det var när han hörde att Svartbergets Fjällbryggeri skulle expandera som han hörde av sig sig till Philip Hafstad som driver företaget. Sedan gick det snabbt, från en dag till en annan hade han både praktik och jobb kombinerat uppe på det redan befintliga bryggeriet i Åres liftsystem.

– Det har varit lite knivigt att både plugga och jobba heltid men det har fungerat, berättar han.

Under torsdagen ska han ner till Nynäshamn och förhoppningsvis examineras för att sedan åka tillbaka och göra de sista installationerna innan bryggeriet kan köra igång.

– Det kommer att bli tajt men spännande, fortsätter han.

Innan Sebastian började utbildningen hade han bott i Oslo under åtta år. Under förra hösten bestämde sig han och hans partner för att flytta hem till Sverige och valet föll på Åre. Kort därefter kom han in på bryggeriteknikerutbildningen.

Det mesta av utbildningen går att studera på distans men ungefär en gång i månaden har det varit träffar nere i Nynäshamn. Praktiken kunde Sebastian kombinera med jobbet och i och med Svartbergets nya bryggeri öppnades även möjligheterna till ett jobb inom yrket.

– För mig var det Åre eller inget alls. Oavsett vad som hade hänt med jobb och utbildning hade jag bott kvar här, det är hemma nu.

Den nya anläggningen har ett bryggverk på 2000 liter, en ökning jämfört med bryggverket i liftsystemet där det går att brygga ungefär 500 liter. Sebastians roll är att agera huvudbryggare i Duved.

– Jag har samma arbetsuppgifter som en huvudbryggare men det är ju bara jag som är anställd, säger han med ett skratt.

Till hjälp har han Philip Hafstad som är VD men som även hjälper till på golvet med bland annat paketering och försäljning. Skillnaden mellan bryggerierna, förutom mängden öl som kan bryggas, är att bryggeriet uppe på fjället är betydligt enklare och mindre än det som snart öppnar i Duved.

Sebastian beskriver bryggeribranschen som en tuff bransch eftersom mycket styrs av avtal och många restauranger är avtalsbundna med större leverantörer. Men samtidigt ät det efterfrågan som gjort det möjligt att expandera.

– Det har varit stor efterfrågan och nu gäller det bara att fortsätta brygga bra öl, avslutar han.