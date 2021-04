Mer snö väntas under nästa vecka: ”Passa på att njuta av vårvädret i helgen”

– Det täcker hela länet under morgondagen och det är först fram på eftermiddagen imorgon som det kommer börja mattas av och börja rör sig bort, säger meteorolog Josefine Bergstedt från Stormgeo.

Under tisdagen ska det även börja blåsa upp framförallt i de södra delarna av Jämtlandsfjällen, vilket kan komma att ställa till det i trafiken.

– Det kan nog upplevas som ganska kraftiga vindbyar imorgon med risk för att det blir drivbilning.

Då har vi redan passerat 15 centimeter på ett dygn innan snövädret avtar under tisdagseftermiddagen.

Från och med måndagsmorgonen har SMHI utfärdat en klass 1-varning för snöfall över Jämtlands östra delar som sträcker sig till måndag kväll. Enligt myndigheten ska det falla mellan 10 och 15 centimeter snö lokalt.

Enligt Josefine Bergstedt kan det dock komma ännu mera snö än så under det här dygnet mellan måndag och tisdag. Enligt henne väntas det falla cirka 8 centimeter lokalt under måndagen och kvällen. Sedan ska det tillta ytterligare under natten.

– Under natten ska snöa ytterligare 6 centimeter. Och sen imorgon förmiddag väntas det mellan 8 och 10 centimeter lokalt. Det ser ut att vara över de mellersta delarna av Jämtland.

Resten av veckan ser ut bjuda på varierat väder, med både moln och sol.

– Från onsdag blir det lite varierad molnighet och även några kortvariga snöbyar över fjällen.

Du får skriva till läsarna och uppmana att njuta av sol- och vårvädret i helgen som kommer

Framemot kommande helg ser det enligt nuvarande prognos ut att komma in mildare vårväder igen.

– Det ser ut som att det kan bli sol och uppemot 5-6 grader på fredag. Och även lördagen ser ut att kunna ge solsken. Inte klarblå himmel men en hel del sol och dryga 5 grader.

Däremot är det i nuläget oklart hur länge värmen håller i sig eftersom prognosen är så pass osäker så långt fram i tiden. Enligt nuvarande prognos ser det även ut att vara på väg in ett nytt snöområde som når länet i början på nästa vecka.

– Det ser ut som att ett område med snö kommer in över Jämtland i mitten på nästa vecka igen. Men det är osäkert om det kommer som regn eller snö.

– Du får skriva till läsarna och uppmana att njuta av sol- och vårvädret i helgen som kommer, avslutar Josefine Bergstedt.