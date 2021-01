Meteorologen: ”Det kommer komma rejält med snö – igen”

Det är klart, kallt och soligt i många delar av länet under måndagen. Så också på vissa håll under tisdagen. Men med mildare luft på väg in så kommer också mer moln.

– Imorgon, tisdag, kommer det nog att vara mestadels mulet i Jämtlands län, men i de västra delarna, och framför allt i fjällen, är det större chans till klart väder. Men molnen är låga, så kommer man en bit upp kan man få se solen, säger Per Holmberg, meteorolog på Stormgeo.

Under tisdagen kommer det också in ett snöfallsområde över Härjedalen – ett snöfall som rör sig vidare norrut under tisdagskvällen och natten mot onsdag. Därefter ser det, enligt Per Holmberg, ut som att det fortsätter snöa i flera dagar framöver.

På onsdag väntas det snöa i hela länet och tittar man på torsdagen så är snöfallet antagligen ännu mer kraftfullt. Snön fortsätter att falla även under fredagen.

– Det kommer komma rejält med snö – igen. Troligen flera decimeter de närmaste dagarna, konstaterar Per Holmberg.

Snömängderna väntas blir stora i bland annat Vemdalsfjällen, Bydalsfjällen och trakterna kring Anarisfjällen. Något mindre nederbörd räknar man med bortåt Storlien och de allra västligaste delarna av länet.

Det blir även påfyllning av snö under helgen i stora delar av Jämtlands län, men under början på nästa vecka lugnar det ner sig.

På vindfronten ser det ut att kunna blåsa en del uppe i den högre terrängen.

– I slutet av den här veckan kan det blåsa rätt rejält, vilket kan orsaka drivbildning på vägarna. Det är också en faktor som kan bidra till lavinfara, informerar Per Holmberg.

Kylan kommer i och med de kommande dagarnas snöfall att dämpas. Per Holmberg uppskattar att den kommer att ligga på mellan -5 och -10 grader.