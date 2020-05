Meteorologens dystra besked– ser inga tecken på vårvärme: ”Mellan fyra och sex grader kallare än normalt”

Det är ingen solskenshistoria meteorologen Per Holmberg på StormGeo kommer med.

– Vill du verkligen veta det, svarar han dystert när vi frågar om hur veckans väder kommer bli.

Kortfattat blir det kallt.

– Molnen kommer att dominera, det är växlande fram och tillbaks och en del snöbyar främst i fjälltrakterna, säger han om prognosen för måndagseftermiddagen och kvällen.

Från Lofsdalen till Borgafjäll, i hela fjällvärlden väntas snöbyar.

– Och det kan vara någon snöby eller hagel öster om fjällen, det blir 4-5 grader i östra Jämtland och i fjällen någon minus, säger Per Holmberg.

Vädret blir nästintill oförändrat fram till och med torsdag. Med något större solchanser under torsdagen då det växlar till stackmoln.

– Ett lågtryck drar in under fredagen som kan ge mulet väder och ihållande snö, säger Per Holmberg.

Vart det kommer snöa som mest är oklart.

– Det kommer vara periodvis ihållande. Men det beror lite på banan på lågtrycket och det är lite svårt säga än vart det kommer snöa men det är risk för snö i hela länet.

Helgens väder fortsätter i samma andra. Under lördagen väntas det växlande molnighet, risk för snöbyar och ganska blåsigt och söndagen väntas bli mycket molnig med fortsatt risk för snöbyar.

Kommer det att komma någon vår till länet?

– Ehm, ja det är inga tydliga tendenser på att det kommer komma någon värme, möjligen att det kan bli lite varmare nästa vecka men det finns inget tydligt tecken på det. Möjligen några grader varmare men ingen förändring att tala om.

Är det ovanligt kallt?

– Ja det är det, den här veckan är det mellan fyra och sex grader kallare än normalt för den här perioden. Det är minusgrader mitt på dagen i fjällen och några plusgrader i östra Jämtland.