Mia Skäringers show visas på bio runt om i länet – i morgon släpps biljetterna till Biostaden i Östersund

Mia Skäringers slog publikrekord med showen ”Avig Maria – no more fucks to give” och nu verkar hon även gå mot biosuccé. När Bio Regina släppte sina biljetter sålde de slut i rekordfart och man satte in en ectra föreställning. I morgon, söndag, släpps biljetterna till biostaden i Östersund.