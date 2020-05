Mias vänner lurades på pengar när hennes Facebook-konto kapades: ”Aldrig varit så stressad i hela mitt liv”

Tidigare i veckan upptäckte Mia Lindén att hon inte längre kunde komma in på sitt Facebook-konto. En kompis kontaktade henne och undrade om Mia verkligen var den som skickade meddelanden. Någon hade tagit sig in på hennes konto och skrev meddelanden där hen bad om pengar.

– Jag satt och skrev med en jobbarkompis och helt plötsligt loggas jag ut. När jag loggar in igen ser jag att någon har skrivit till henne "kan du hjälpa mig med en sak lite snabbt?". Jag tänkte först om jag råkat skriva nåt och att telefonen rättat till stavningen och det blivit lite tokigt. Men sen loggades jag ur gång på gång. Då fick jag panik, berättar Mia.

– De skrev precis som jag, så knappt ens min familj hade kunnat ana att det va något lurt, förrän de hade skrivit en liten stund.

Flera Facebook-vänner lurades att överföra mellan 200 kronor och 2500 kronor via Swish innan Mia upptäckte kapningen och kunde byta lösenord.

– Det ringde folk som precis hade varit på väg att swisha pengar, men blev misstänksamma när det såg namnet på Swish till någon okänd. Tyvärr lyckades de få åt sig lite pengar. Jag lyckades ta kontrollen efter cirka 45 minuter via min faster.

Mia har nu ändrat sitt lösenord till Facebook och andra konton. Dessutom har hon aktiverat tvåfaktorsautentisering. När hon loggar in från en annan enhet än sin mobil måste hon slå in en kod som hon får via sms.

– Jag fick mest panik att de skulle kunna läsa mina meddelanden och kanske läcka ut med känslig eller privat information. Jag har aldrig varit så stressad i hela mitt liv. Jag kommer alltid ta seriösa saker via sms eller samtal nu, säger hon.

Händelsen är polisanmäld som både dataintrång och identitetsstöld.