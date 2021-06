Miljoner till Persåsbacken – så blir den nya anläggningen

Drömmen om att göra Persåsens skid- och kälkbacke till en backe för alla har funnits i många år. För två år sedan inleddes ett projekt för att göra om idéerna till verklighet, och i förra veckan togs ytterligare ett stort steg framåt. Då kom nämligen besked om att den tilltänkta finansieringen om åtta miljoner kronor är klar.

— Jubel och hurrarop! Det har ju varit längre handläggningstider än vanligt på grund av coronaläget, så under våren tappade vi lite fart. Nu känns det bara otroligt skönt, säger projektledaren Oskar Sergel.

Med pengarna i hamn kan projektet gå in i en mer aktiv del. Nästa steg blir att ta in offerter och sätta igång med upphandlingar, och under kommande vår och sommar beräknas det stora arbetet att sättas igång. Den branta liftgatan ska sprängas med tolv meter och göras planare, liften ska hastighetsanpassas och teleskopen ska uppgraderas. För den som inte kan hålla i liften själv ska det bli möjligt att kroka fast sin kälke. Dessutom ska alla nedfarter dräneras och göras jämnare, för som det är nu krävs mycket snö innan groparna i backen täcks.

Till grund för planerna ligger önskemål och idéer från ungdomar och vuxna med olika funktionsvariation, som gett sin bild av vilka förändringar som skulle kunna göras.

Projektledaren Oskar Sergel ser en enorm potential i Persåsbacken, som nu kommer bli ännu mer av en året-runt-anläggning.

— Kommer du hit på vintern kan du åka kälke, snowboard eller slalom. Vill du ta det lugnare kan du åka längdskidor. När vi utjämnar backen kommer den också kunna nyttjas sommar och höst av cyklister; det har det funnits önskemål om länge.

Oskar Sergel ser framför sig att Persåsen ska kunna erbjuda något för både ung och gammal, även utanför själva backen. I arbetsgruppen där han själv, David Wikner och Persåsens skid- och kälkklubbs ordförande Daniel Danielsson ingår, är idéerna många. Går det kombinera SUP och kajak med en fotokurs? Cykling med besök till Snilleriket och mötesplats Oviken?

Engagemanget från medlemmarna i Persåsens skid- och kälkklubb beskriver han som stort. Den bilden delar ordföranden Daniel Danielsson.

– Det har varit otroligt mycket ideellt slit. Vi har till exempel inte haft någon anställd, utan gjort allt vi kunnat för att lägga undan pengar. Klubben har slutit upp rejält; det har varit en fantastisk resa, säger Daniel Danielsson.

Han ser många vinster med den kommande satsningen.

— Förutom att få upp medlemsantalet och betalande gäster på anläggningen vill vi att den här satsningen ska ge eko över längre tid, både vad gäller spontanidrotten och folkhälsan. När man gör en sådan här stor satsning vill man få ut så mycket pang för pengarna som möjligt.

Förutom Persåsens skid- och kälkklubb finansieras projektet av Allmänna arvsfonden, region Jämtland Härjedalen Riksidrottsförbundet, EU-initiativet Leader och kommunen. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2022.