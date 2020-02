Miljonerna som försvann – ÖFK-dokumenten visar felräkningarna under Daniel Kindbergs tid som ordförande

ÖFK har sedan våren 2018 brottats med turbulensen efter att den dåvarande ordföranden Daniel Kindberg blev anhållen misstänkt för grov ekonomisk brottslighet.

ÖFK hade då nyss genomfört ett framgångsrikt spel ute i Europa som genererade stora intäkter. Därefter har ekonomin gått brant utför och har varit mer eller mindre akut sedan våren 2019. Frågan har varit varför. ÖP fått ta del av dokument som visar var pengarna har hamnat. Det handlar om en sammanställning som redovisats för sponsorerna, men också om interna dokument för styrelsen.

Under 2018 såldes spelare för 67 miljoner kronor och ytterligare 70 miljoner kom in från Uefa efter framgångarna i Europa League. Men en stor del av Uefa-pengarna kom att betalas ut som bonus till spelarna.

Daniel Kindberg har tidigare sagt i en intervju med Olof Lundh att han lät sig bevekas av spelarnas önskemål om bonus och att han därför godkände den.

Något styrelsebeslut togs aldrig i frågan. Överenskommelsen innebar att spelarna skulle få 25 procent av nettointäkterna från Europaspelet, vilket innebar 10 miljoner. Men det sades aldrig att arbetsgivaravgifterna skulle inkluderas i det beloppet. Bara det kostade klubben runt 3 miljoner kronor extra. Därutöver fick också alla anställda tjänstemän 60 procent av sin ordinarie lön i bonus, något som landade på en kostnad på en halv miljon kronor.

En annan miss som gjordes skedde vid försäljningen av Fouad Bachirou till Malmö FF. ÖFK:s mittfältare hade en klausul i sitt kontrakt om en övergång om vid summan 7 miljoner kronor. Men övergångsavtalet skrevs så otydligt att ÖFK fick betala moms på beloppet i stället för att priset sattes till 7 miljoner plus moms. Det kostade ÖFK 1,2 miljoner kronor.

Ur ett internt dokument:

"När Fouad värvades och kontrakt skrevs var vi ej momspliktiga varav avtalet förmodligen var otydligt skrivet."

Själva resorna och omkostnaderna för Europaspelet så stannade dessa kostnader på 13,5 miljoner kronor, varav över 1 miljon kronor ses som rena lyxkostnader för privatplan och finare hotell än nödvändigt. Det här gäller främst resorna till London och Berlin.

Ur ÖFK:s egna dokument:

"(...) detta lärde oss att kunna bli mer kostnadseffektiva och ha rutiner om hur vi gör med resor, då detta blossat upp i media rörande landshövdingen och kommunalrådet – borde det ha funnits en resepolicy eller dokumenterade beslut rörande resorna."

Både landshövdingen Jöran Hägglunds och dåvarande kommunalrådet AnnSofie Andersson (S) följde med på några av Europaresorna.

En annan tung utgiftspost under 2018 var att ÖFK skulle betala tillbaka det lån Daniel Kindberg via sitt dåvarande bolag Daki gett klubben. Daniel Kindberg berättade om sina investeringar i ÖFK i intervjun med Olof Lundh. Det var första gången han officiellt sade att han lånat ut drygt 15 miljoner till klubben. När ÖFK under 2018 betalar tillbaka detta lån kostar det 3 miljoner extra i skatter.

Med spelarkostnader, där bonusar också betalades ut till spelare och ledare som förlängde kontrakt, hade klubben i inledningen av 2019 bara kvar 24 miljoner av de 137 miljoner den fått in.

Då fanns det även 19 miljoner kronor i skulder. Våren 2019 var den ekonomiska krisen ett faktum. Styrelsens fokus kom i första hand att handla om oklarheterna i stadgarna efter valet av den nya ordföranden Bo Ottosson. Han valdes in på ett extra årsmöte där reglerna om vilka som fick rösta tolkades om bara timmar före mötet startade.

Under sommaren eskalerade det ekonomiska läget och en kontrollbalansräkning upprättades. Det fanns för stora utgifter, för många anställda och för lite intäkter. Sedan dess har det sålts halsdukar, aktier och tagits in investeringar. Nu väntas inom kort ÖFK:s bokslut för 2019 att presenteras. Den stora frågan då är om de 15 miljonerna som räddade elitlicensen finns med i balansräkningen, för de faktiska pengarna har ännu inte kommit in.