Mills behövde ingen betänketid när ÖFK hörde av sig: ”Redo för ett nytt kapitel”

Engelsmannen landade på Åre Östersunds flygplats sent under söndagskvällen. Efter några timmars sömn fick han under frukosten träffa Per Joar Hansen för första gången.

– Det var fint att träffa honom. Det är uppenbarligen en jättebra tränare som jag hört mycket gott om.

Därefter fick han hoppa in i träningskläderna och humöret var det inget fel på när laget förberedde sig inför ett tufft hemmamöte mot regerande mästarna Malmö på lördag.

Han berättar att han saknat att vara här och det var inget svårt beslut att komma tillbaka till Jämtland och ÖFK.

– När jag hörde från klubben för en månad sedan har jag bara väntat på att få komma hit. Så fort jag visste att de var intresserade var mitt beslut taget, säger han.

Hans kontrakt med ÖFK löpte ut under vintern och anledningen till att han inte skrev på något nytt kontrakt då var att han hade varit borta från familjen hemma i England sju år.

– Jag kände att jag behövde komma hem och testa på fotbollen hemma och träffa familjen.

– Med fotbollen gick det uppenbarligen inte som planerat men tiden med familjen var fantastisk och nu känns det som att jag är redo för ett nytt kapitel med klubben.

Under tiden på hemmaplan har han varit kontraktslös och ÖFK hade därmed trots transferförbudet möjligheten att ta tillbaka honom.

– Planen var att jag skulle skriva på för ett lag men det blev inte så, och då höll jag mig i form och tränade med några lag utan att skriva på.

Med anledning av att han inte registrerats för något annat lag är han också tillgänglig för spel mot Malmö redan på lördag.

Men trots att han nu är en räddning för ÖFK:s målvaktsbrist på lördag, när Aly Keita är avstängd, är han är uppenbarligen inte enbart någon kortsiktig lösning. Kontraktet han skrivit på nu är på tre år.

– Det säger mycket och det betyder att klubben vill ha mig här. Ju längre desto bättre för mig, jag älskar att vara här, säger han.