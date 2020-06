Minnesord: Birgit Månsson, Hammarnäs

Vi barnbarn minns långa sommarlov hos mormor och morfar på Hammarnäs, med utterfiske, utflykter till Utön och Grönön, lek med vattenspridaren, kojbygge och spring runt huset. Även vintrarna med isfiske, skidåkning och skoteråkning berikade vår barndom på ett sätt som är få förunnat.

Vi minns också med glädje alla de högtider vi firat tillsammans. På midsommar åkte vi till Hallen och dansade runt midsommarstången och hoppade säck samt plockade sju sorters blommor längs med landsvägen och la under kudden. Inför julafton satte vi ut gröt till tomten som alltid hade varit där under natten och ätit upp den, och klädde granen med alla de små hantverk vi barn själva skapat. Tacksamheten för alla upplevelser och inte minst den värme och glädje hon gav oss barnbarn under alla år är oändlig.

Vår mormor var kreativ, det ligger många timmars arbete bakom alla de vackra handarbeten som pryder huset. Blommor hörde också till intresset och den blomsterprakt som omfamnade huset och prydde altanen när man kom på besök lämnade ingen oberörd. Var det ett rim eller ett tal som skulle skrivas var det alltid mormor som fick skriva – det blev bäst så.

Smart, finurlig, rolig och inte minst världens bästa mamma till sina två döttrar, Ewa och Maud. Som barnbarn minns vi hur mäkta stolta både mormor och morfar var över sina döttrar.

Genom sorgen lyser minnenas ljus. Vi sjunger samma vaggsång för våra barn som mormor gjorde för oss. Månspöjkarna fiskar på Storsjön, vi lagar mormors porterstek och pryder pepparkakorna till jul med alla namn i släkten. Det är många namn nu.

Genom sorgen lyser och också glädjens ljus. Mormor fick uppleva tio barnbarnsbarn. Den gränslösa kärlek och omtanke som vi fick uppleva från mormor under alla år kommer vi alltid att bära med oss i våra hjärtan.

Under senare tid fick mormor god hjälp av Hallens hemtjänst och därefter flyttade hon till Notvallen, avdelning Solhöjden där hon blev väl omhändertagen den sista tiden i livet.

Niclas, Martin, Mia och Anna