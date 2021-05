Minnesord: Bo Boman, Östersund

Bosse var levnadsglad, underfundig, omtänksam make och far. Han var också en engagerad lärare inte minst för elever med särskilda behov. Han tänkte självständigt och gick sina egna vägar. Han tog dagen som den kom. Men det man i första hand förknippar med Bosse är hans naturintresse.

Bosse föddes i Rönnefors prästgård, som yngste son till Elov och Siri Boman. Han växte upp i kyrkbyn i Ede, Offerdal. De första skolåren gick han i Ede och Änge. Skolgången fortsatte sedan i Östersund. Redan under ungdomsåren visade han ett starkt intresse för natur, fiske och jakt. Dessa intressen har sedan följt honom genom hela livet. Han började boxas under tonåren och nådde stora framgångar med god fysik och en fruktad vänsterkrok. Under hela livet var han noga med att träna och hålla sig i form.

Studierna fortsatte i Uppsala, först till laboratorieassistent och därefter till speciallärare. I Uppsala träffade han sin blivande fru, Marianne, som också är bördig från Jämtland. Efter sina respektive lärarexamina flyttade de till Malung för sina första jobb. Efter några år kom de tillbaka till Jämtland och bodde och arbetade i många år som lärare i Järpen och senare i Östersund. Under några år på 1990-talet drev Bosse även Vallbo Fjällgård tillsammans med sin bror Janne. En period med många fina minnen för hela familjen.

Mycket tid ägnade Bosse åt fritidshuset i Offerdal nere vid Hällsjön. Här kunde han koppla av och njuta av naturen, fiska, jaga och plocka bär. Med åren blev han en mycket duktig kock. Han var också en driven fotograf. De tre sönerna har präglats av Bosses intresse för natur, jakt, fiske och idrottsaktiviteter. De har gått i sin fars fotspår och uppfört ett eget hus nere på Udden vid Hällsjön. Bosse var ledamot i styrelsen för Offerdals hembygdsförening under de senaste 10 åren.

Bosse har nu kommit tillbaka till Offerdal och kommer att begravas intill sina föräldrar och sin äldsta bror. Hans hjärta tillhörde verkligen Offerdal.

”Hällberget speglar grönklädda stup,

Ned uti Hällsjöns blånande djup,

Högt över bergkrönets vågiga rand,

Välver en himmel av ljus

Du är mitt hjärtas hem,

Aldrig förglömda bygd

Du är vårt Offerdal”

(vers 3 till Hyllningssång till Offerdal, av Siri Boman)

Marianne Bratt, Janne Boman, Lena Boman, Henrik Boman, Christoffer Boman, Markus Boman