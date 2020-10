Minnesord: Gunnar Olsson, Limhamn

Under uppväxten var Gunnar engagerad i föreningsliv och idrott. Fotbollen var hans stora intresse och han var bland annat med och vann Jämtlands DM för juniorer 1956, många i det laget blev vänner för livet.

Gunnar utbildade sig till teleingenjör och fick tidigt anställning hos LM Ericson där han under mer än fyra decennier arbetade med teknisk utveckling och utbildning. Det här var tiden då AXE-systemet revolutionerade telefonin, och Gunnar arbetade omväxlande på huvudkontoret i Stockholm och med etablering av svensk teleteknik i länder som England, Australien, Mexico, Tjeckoslovakien och Danmark. Under denna period skaffade han sig många goda vänner utomlands, vänskapsband och kontakter han upprätthållit under alla år.

Gunnar fick i sitt äktenskap med Britt-Marie Färnström, från Jämtland, sönerna Lars-Håkan och Ejnar. Efter utlandsuppdrag och skilsmässa skaffade Gunnar en fast punkt i sitt hus i Trollbäcken i Stockholm, ett hem som stod öppet för alla, också för våra barn när de behövde någonstans att bo.

I slutet av 90-talet flyttade han med sambon Pia Grip och bonussonen Jens till Limhamn, Malmö. Där fick Gunnar bland annat genom intressena jazz, golf och bridge många nya vänner. Under alla år har Gunnar behållit kontakten med hembyn och kamraterna från sin uppväxt i Jämtland. Årliga golftävlingar med gamla kompisar, mycket fotboll och lite bridge och trav, fjällutflykter och bärplockning. Gunnar fann sig till rätta i de flesta sammanhang där det fanns trevliga människor att umgås med. Det var på något sätt hans signum, att han var positiv till alla möjliga aktiviteter. Där han ofta kunde bidra med humor, gemyt och feststämning.

Gunnar var en tidig supporter till Östersunds Fotbollsklubb och när ÖFK gick upp i allsvenskan reste han allt oftare upp till Jämtland för att heja på sitt lag på hemmaplan. Gunnar hade ”hotat med” att flytta hem till Jämtland om och när ÖFK gick upp i allsvenskan. Det som ändå höll honom kvar i Malmö var nog hans käresta Birgitta Gårdö-Taylor, som han levde med de senaste åren. De två hade fotbollen som ett gemensamt intresse och som medgrundare av supporterklubben Falkarna Syd var de ofta på plats när ÖFK hade bortamatcher söderut.

Gunnar var en läsande människa, hade alltid en bok på gång. Han var vänlig och generös, men hade inte mycket till övers för idéer som förnekar förnuft och vetenskap.

Vi kommer att minnas och sakna vår bror Gunnar, midsommar i Bådagården, nattliga och ibland heta diskussioner om filosofi, religion och politik. Och den alltid närvarande förlösande humorn.

Syskonen