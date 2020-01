Minnesord: Ingrid Lundberg, Östersund

Med sitt gemensamma intresse för svamp var båda med som grundare och initiativtagare till Östersunds mykologiska förening 1977. De var naturligtvis aktiva medlemmar i föreningen under många år, Lars som ordförande under de första 20 åren, Ingrid som utflykts- och svampkursledare och med sin kunskap om medlemmarna var hon under många år även viktig i valberedningen.

Ingrid var också en flitig fotograf, bilderna från föreningens aktiviteter sattes med god ordning och med upplysande text in i album. I den jubileumsskrift som sammanställdes inför föreningens 40-års jubileum 2017 är flesta bilderna från hennes album.

Ingrid deltog 1980 i en veckolång kurs i Borgsjö som anordnades av Statens skola för vuxna i Härnösand, den första i sitt slag med central satsning på svamputbildning, och fick räkna sig till de allra första svampkonsulenterna. Målsättningen med kursen var att utbilda cirkelledare med kompetens att undervisa i studiecirklar, anordna svamputställningar med mera. Både Ingrid och Lars var länge med på utflykter och resor och deltog i föreningens svamputställningar på olika sätt tills för endast ett par år sedan.

Ingrid har med sin kunskap och pedagogik varit en uppskattad medlem i föreningen och saknaden kommer att vara stor bland de medlemmar som fått lära känna henne.

För Östersunds mykologiska förening

Karin Kellström