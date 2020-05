Minnesord: Klas Lif, Östersund

Vi tackar pappa, för att han ingav lugn och trygghet, född i Oxens tecken som han var. Han förväntade sig med självklarhet att vi skulle lyckas. En av de största gåvor han gav oss var att han krävde disciplin. Samma disciplin och drivkraft som senare blev den kraft som medförde att vi själva kunde förverkliga våra drömmar precis som han hade förverkligat sina.

Klas var en affärsman i byggbranschen med en entusiasm man kunde se från hans egen barndom på den egna bondgården på Stornäset i Tåsjös glesbygd, till bara några månader innan hans död, 84 år gammal, då han under 2019 fortfarande gjorde affärer, trots cancer och medicinering.

Pappa älskade sitt jobb och hängav sig till sina ambitioner, vilket främst var hans företag, tennis, golf och idrott på tv, samt hans fruar med barn (det blev fyra fruar). Klas såg sig som familjeförsörjaren, som skulle lösa de närståendes alla behov, där även fruarnas egna barn ingick.

Efter sex år i skolan började han, som sin far, att arbeta som skogsarbetare med bristande skolbakgrund, men med strävan mot höjder ovan arbetarklassen. Han läste i hemlighet in realexamen via Hermods brevkurser på kvällstid.

Med stor möda lyckades pappa övertyga sin far, med hjälp av faster Dagny, om möjligheten att resa från Tåsjöbygdens marker ner till Katrineholm för att studera treårig teknisk utbildning. Det blev inte lätt och han hade små resurser, men tack och lov träffade han vår mor Karin och fick genom hennes familj ett visst stöd. Dessutom arbetade pappa extra på en begravningsbyrå. Idag har han skapat en fond för studenter i behov av stöd.

Klas var stolt över det han kunde visa upp, sitt vackra hem (som han själv ritat) på Gotland med utsikt över havet, sin fina Mercedes, sitt företag Storsjöhus AB med husproduktion, Storsjöhus Fastigheter AB, där han även byggde upp ett fint fastighetsbestånd. Han stöttade även renoveringen av Tennishallen i Östersund.

Pappa hade även en artistisk gåva och hans hem var alltid snyggt och städat. Ja, han var en stilig man som in i det sista var solbränd och ståtlig i sitt silverfärgade hår och med ständigt vårdad klädsel.

Han skötte även om trädgårdens blommor, främst rosor och pelargoner. Pappa hade även ett litet växthus där han odlade gurkor och tomater.

Klas var alltid positiv och belastade aldrig andra med sina egna problem och krämpor. In i det sista, trots hans cancer, så klagade han inte och pratade inte om sina smärtor utan frågade hur de andra hade det. Pappa skämtade bort det och sa under cellgiftsbehandlingen: ”Nu behöver jag inte raka mig”.

De sista två åren blev han mer medveten om att hans rötter längtade tillbaka till Östersund och till de sina.

Blod är tjockare än vatten och han lever vidare inom oss. Stort tack från dina döttrar.

Elisabeth och Gunilla