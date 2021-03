Minnesord: Lars Thofelt, Frösön

Professor Lars Thofelt, Frösön, har avlidit i en ålder av 87 år. Närmast anhöriga är hustrun Kajsa-Greta, född Andersson, barnen Annika, Anders, Tove och Unn med familjer, barnbarn, barnbarnsbarn samt syskonen Björn, Hans och Ulla med familjer, släkt och vänner.

Lars Thofelt föddes i Stockholm, som äldste son av fem syskon till föräldrarna Birgit, född Friis, och Sven Thofelt. Lars växte upp på Görvälns gård. När familjen flyttade till Stockholm började Lars på Sigtuna Humanistiska läroverk för att sedan ta studenten vid Enskilda gymnasiet i Stockholm 1953. Efter militärtjänstgöring och praktik i skogen följde studier vid Stockholms Högskolas naturvetenskapliga fakultet i kemi, zoologi, botanik och genetik.

Under studietiden träffade han Kajsa-Greta och de gifte sig 1958 och bosatte sig i Bromma. Lars blev fil mag 1963 och började sedan sin lärarbana vid Bollnäs folkhögskola och Falu läroverk. Efter provår sökte han ordinarie tjänst som adjunkt på högstadiet vid Östbergsskolan, Frösön, men värvades av rektor Gert Eiserman till en tjänst i biologi vid John Erikssonsskolan. Samtidigt efterlyste Magnus Fries, professor vid Uppsala universitets botaniska institution, akademiker som varit ute i yrkeslivet. Fries ville knyta dem till sin institution som doktorander med förhoppning att de skulle tillföra nya idéer. Lars anmälde sitt intresse och hans handledare blev docent Henry Rufelt. Nu följde en intensiv studieperiod med tjänstgöring heltid som gymnasielärare och tidvis seminarier och inläsning av kurslitteratur i Uppsala och laborationer ute i fält i Storhogna för undersökning av bladtemperaturer med hjälp av värmekamera, ett verktyg som var unikt vid den tiden.

Lars blev fil. doktor i fysiologisk botanik vid Uppsala universitet 1976 med avhandlingen ”Studies on leaf temperature recorded by direct measurement and by thermography”.

Tidigt oroade sig Lars för hur vi behandlar vår jord. Vid en kurs för yrkesverksamma ingenjörer i miljövårdsteknik växte idéerna fram om en utbildning innefattande ekologi, ekonomi, teknik och juridik. Resultatet blev sektion Ekoteknik med undervisning, forskning och utveckling vid Mitthögskolan i Östersund. 1996 utnämndes Lars till professor i biologi med inriktning mot praktisk ekologi.

Lars var en stor entusiast, som älskade projekt och brann för sina elever och för undervisningen, den senare ofta kryddad med en stor portion humor och en hel del hyss. Några projekt handlade om biogas och ett annat var ”Levande filter”, ett system med växter för luftrening.

I dag har ”Levande filter” fått internationell spridning i Ryssland och Kina. I Sverige finns systemet på ett sjuttiotal platser. Han samarbetade med olika myndigheter som ÖCB, FoA och Räddningsverket. Lars räddade bland annat Gunnar Jegrelius arkiv som Kemikontoret ville elda upp. Jegreliusarkivet visade sig vara en guldgruva och en källa för utveckling av miljövänliga produkter.

Lars tilldelades flera priser för sin pedagogiska skicklighet och för sitt miljöengagemang. Bland hans publikationer återfinns ”Om Undervisning”, 2001, ”Biosfären, Människan och Framtiden”, 2004 samt ett stort antal populärvetenskapliga artiklar. Han engagerade sig för att rädda Ändsjön med dess rika fågelliv och det ledde till att området blev naturreservat. Han var också med och kämpade för att rädda älven Långan.

På sin fritid ägnade han sig helt åt sin familj. Oförglömliga är strövtågen tidiga morgnar i skogen med Floran under armen och alla äventyrliga fjällvandringar. Lars tyckte om fysisk aktivitet och hans devis var ”Spring för ditt liv”. Han tyckte inte om att resa, men reste genom sina böcker ur sitt omfångsrika bibliotek. Trädgården var en naturtomt för att han ville visa sina barn hur allting hör ihop och hur växter och djur samverkar. Lars var mycket kreativ, en flitig brevskrivare som tyckte om att illustrera sina epistlar. Han var nyfiken och under en period gick han och hans dotter på sykurs hos japanen Masa. Han utrustade sedan helafamiljen med nya kläder.

Lördagskvällarna var familjekvällar med god mat, mycket värme och toner av jazz.

Lars är oändligt saknad.

Familjen