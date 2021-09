Minnesord: Lennart Lindmark, Östersund

Lennart var född och växte upp i Degerfors utanför Umeå. Efter folkskolan började han arbeta på järnvägen och 1949 gifte han sig med Inez Krönfors från Nattavaara, som ligger vid Malmbanan.

Först var Lennart banvakt och bodde i banvaktstugor utanför Lakaträsk och Nattavaara. Han blev banförman i Nattavaara och läste in gymnasieingenjörsexamen via NKI. Han fick också utbildningar via SJ-skolan i Stockholm.

Sedan arbetade Lennart i Vitvattnet, Murjek och Lakaträsk, som ligger nära Boden. Han fångade mycket lake och gädda i Lakaträsket med nät och gäddsaxar. Bärplockning var också ett stort intresse hela livet.

1959 blev han överbanmästare i Vassijaure, som är Sveriges nordligaste järnvägsstation 12 mil från Kiruna vid norska gränsen och också utan tvekan naturskönaste sedd 2-3 km bort. Sveriges mest trafikerade bana med störst nederbörd och värsta klimatet. Pappa hade 100 anställda utspridda mellan Riksgränsen och Björkliden och lika många bodde i Vassijaure.

I lägenheten under oss bodde modellen Ida Ovmars pappa Hans, som då var förstaklassare. Arbetarna bildade ett fotbollslag som utmanade Abisko, men förlorade med 0-17 trots att Abiskos målvakt gick hem efter första halvlek för att det kom inga skott.

1965 rationaliserade SJ och Vassijaure försvann som distrikt. Pappa blev överbanmästare i Bräcke och flyttade till samma tjänst 1968 till Östersund där han pensionerades.

I början av 70-talet byggde Lennart en stuga i Inkanjaure 5 km från Vassijaure med sin bror Gösta, som han besökte årligen ett par gånger. Lennart fiskade och plockade hjortron. En varm sommar blev det gott om blåbär där i söderläge och han byggde en bärplockare av ståltråd och faner, som fungerade alldeles utmärkt. Pappa byggde en villa på en före detta SJ-tomt på Odenbacken 6. Han ägnade mycket tid åt villan och tomten.

Som drygt 80-åring vittjade Lennart nät i Inkanjaure stående och trillade i det iskalla vattnet. Sonen Peters styrketräning kom väl till pass för han lyfte upp honom in i båten. Sista besöket där. Lennart fortsatte att plocka bär tills han nästan var 90 år, men i Östersundstrakten.

Lennarts mamma Elin Königsson hade sagt att hon var av fin familj. En släktforskande släkting fann för några år sedan att hon var ättling till ärkebiskopen och professorn Peter Königsson, som krönte och vigde Gustav II Adolf. Peter Königsson hamnade i fängelse en kort tid på grund av den på sin tid viktiga 20-åriga liturgiska striden (Johan III).

Både Lennart och Inez fick hjälp av Marielunds hemtjänst, sedan hamnade han själv på Tallbacka äldreboende sista året. Han var lugn, positiv och hjälpsam in i det sista.

Barnen