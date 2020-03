Minnesord: Linnéa Zackrisson, Östersund och Älvdalen

Linnéa föddes 13 maj 1921 som äldsta barn av två till Karl Olof Olsson och Ester. Familjen bodde på släktgården i den högt och vackert belägna byn Munkflohögen, norr om Östersund. Under uppväxten deltog hon i allt som gjordes på gården, och fick ett intresse för skogsbruk då hon ofta följde med sin pappa i hans arbete.

Under tonåren arbetade hon tre säsonger på fjällhotell i Bruksvallarna och Åre. När hon var 17 år gick hon ett år i husmodersskola vid Karlskoga praktiska läroverk. Därefter sökte hon jobb som hembiträde hos en familj i Djursholm, där hon bodde i nästan ett år under kriget. Hon och familjen kom att trivas mycket bra med varandra och de ville att hon skulle stanna kvar, men hon var tvungen att komma hem till gården och hjälpa till under sommaren.

När Linnéa var omkring 20 år träffade hon Zacke Zackrisson från Bredkälen, Strömsund och 1943 gifte de sig. De drev släktgården vidare och fick två barn, Karin och Eva, samt tjugo lyckliga år tillsammans. Zacke drabbades tyvärr av problem med njurarna och dog 1963. Linnéa stod ensam med gårdsdrift, två barn och gamla föräldrar. Hon drev bondgården själv under fyra år fram till 1967. Hon började arbeta i Östersund som sjukvårdsbiträde parallellt med fortsatt drift av skogsbruket och fastigheten i Munkflohögen fram till 90-talets början, då dottern Eva tog över ansvaret. Dottern Karin drabbades som barn av diabetes och dog 1975, 26 år gammal.

Linnéa bodde delvis i Munkflohögen när hon hade möjlighet, och delvis i Östersund, tillsammans med Birger Jonsson från Fjäl, Lit. Hon utbildade sig till arbetsterapibiträde och arbetade på lasarettet tills hon fyllt 70 år.

Som 92-åring flyttade hon till Älvdalen, där dottern Eva bott sedan 1987, till äldreboendet Tallbacken.

Linnéa hade ett stort och varmt intresse för omvärlden och följde noga med i både lokala och internationella nyheter. Hon tyckte mycket om att resa och under hennes resor var det viktigt för henne att lära om och ta del av nya platser, kulturer samt livsvillkor. Att läsa böcker har varit en viktig favoritsysselsättning, likaså att handarbeta. Hon tyckte det var viktigt att träna och hålla sig igång. Det mesta var kul och intressant i hennes tycke, när hon var över 70 år reste hon jorden runt och åkte bland annat forsränning i Nya Zeeland.

Under hela sitt liv har Linnéa varit fantastiskt duktig med bakning och matlagning. Hon var mycket gästfri och har alltid haft dörren öppen med kaffe och många sorters fantastiskt hembakat fikabröd redo för gäster från när och fjärran.

Linnéa var en så otroligt positiv, stark, handlingskraftig och klok kvinna, med så mycket vänlighet, humor och omtanke om andra.

Linnéa hade ett imponerande gott minne in i det sista. Hon uttryckte många gånger hur nöjd hon var med sitt liv. Vi i familjen, släkt och vänner är fulla av glada, varma minnen och stor tacksamhet för vår tid med Linnéa.

Dottern Eva med maken Tommy

Barnbarnen Maria och Niklas