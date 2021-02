Minnesord: Maj Hemmingsson Högarna

Ungdomsåren bestod av arbete på hemgården i fjös och på fält. Bland annat berättade Maj och systern Anna-Britt ofta, och med glädje, om sin sommar i buan. Hur de mjölkade korna, cyklade långväga till logdans och bjudningsbal för att komma tillbaka först till morgonmjölkningen. Maj var duktig på att dansa och följde också yngre brodern Ola till traktens sommarlogar och bygdegårdar. Hon arbetade även som postkassörska, hemvårdarinna och hade ett engagemang i Lottakåren

År 1964 blev hon och Henric Hemmingsson, också han från Högarna, ett par. Giftermålet skedde 1965, samma år som äldste sonen Bengt-Ola kom till världen. Två år senare föddes Hans-Erik. Som för alla föräldrar kretsade mycket kring barnen under deras uppväxt i Östersund. Men allt mer av fritiden tillbringades dock i Högarna, där man rustade upp ett hus för åretruntboende på Majs hemgård, vilket efter arbetslivet kom att bli Majs och Henrics fasta punkt.

Maj visade tidigt intresse för natur och jakt, något som var viktigt för hennes far och bröder. Kvinnliga jägare var dock ovanliga under 50-talet så det var först under tidigt 80-tal som Maj kom att sätta sig på älgpass med eget gevär. Det blev därefter ett årligt inslag i hennes liv fram till strax innan hon fyllde 80 år. Maj ledde även kurser i jägarexamen för kvinnor med jaktintresse.

Maj arbetade för bygdens utveckling i samhällskooperativet Byssbons olika projekt. Hon var också starkt engagerad i hembygdsföreningen och dess arbete med att upprusta gamla skolan till byns samlings- och festlokal. Där fann hon en glädje och nybyggaranda i genomförandet av alla olika projekt.

Under senare år ökade intresset för släktforskning och där hade hon god hjälp av sitt kristallklara minne för människor, årtal, historier och detaljer. De som besökte Maj kunde få en pratstund med kaffe, dopp och intressanta samtal med en kvinna som visste vad hon ville, vad som var rätt och fel och vad som hände i både dåtid och nutid.

Maj fattas oss nu, främst som mor, moster, faster, farmor och svärmor, men även som vän, granne eller som den levande uppslagsbok som hon alltid varit. I hennes anda skrivs vårt slutord på jamska: -Hu va e´ huskut rejäl e´ käring som va makalaus på te minnes ahllt.

Familjen