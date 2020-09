Minnesord: Marika Sahlin, Östersund

Marika Sahlin, född Lindström, har den 26 juli avlidit efter en tids sjukdom i en ålder av 61 år. Hon sörjs närmast av barnen, sin mor, bror, särbo samt övrig släkt och vänner.

Marika föddes i Åsele en kall januaridag 1959, som första barn till IngaLisa och Walter. Trots 40 minusgrader stannade hennes far, på torget på väg från BB, och sjöng av lycka över sitt första barn högt och ljudligt ”Jag är far, jag är far, …”.

Familjen flyttade till Ulriksfors när Marika var ett år. Vid tre fick hon sin efterlängtade lillebror Jörgen. Familjen flyttade sedermera till Strömsund och 1970 till Östersund. Hon gick gymnasiet på Wargentinskolan och tog därefter socionomexamen vid Högskolan i Östersund år 1982.

Marika gifte sig 1983 med Lars och fick tre barn, Henrik 1985, Martin 1988 och Anna 1993. År 1990 byggde hon och maken det hus i Torvalla som även efter skilsmässan 1995 förblev hennes och barnens hem. Marika träffade Bert 2004 och blev särbo.

Marika arbetade i över 30 år som socialsekreterare och chef inom Socialförvaltningen i Östersunds kommun. 2012 arbetade Marika i Järpen som chef för Individ- och familjeomsorgen i Åre kommun. Marika var uppskattad för sin gedigna erfarenhet och klokskap. Hon har beskrivits som tillförlitlig, lojal och noggrann i sin profession samt som den som alltid reflekterade ett varv extra över vilka konsekvenser olika åtgärder skulle få. Marika spred välbefinnande omkring sig och fick människor i sin närhet att känna sig sedda. Hon gjorde stort avtryck både som vän och kollega.

Marikas litterära intresse var stort och hon var medlem i Birger Sjöberg-sällskapet. Bokcirkeln och vännerna från Röstaskolan på 1970-talet var viktiga för Marika. Många är vi som kommer att sakna hennes fint handskrivna brev och vykort.

Marika föredrog och njöt av att semestra i Sverige. Föräldrarnas hembygd i Skansholm och Bäsksele i Vilhelmina, samt stugan i Fåker, var återkommande resmål. Att fira högtider, dansa, plocka bär och svamp, vandra och att gå på tur på skidor var stora intressen. Hon älskade och ömmade för humlor och lyssnade gärna till sin favoritkompositör Antonín Dvořák.

Marika var varm, omtänksam, släktkär och en trogen vän. Hon och hennes föräldrar fanns alltid för varandra. Sedan fadern gick bort 2015 kom Marika att stå än närmare sin mor.

Marika hade hög personlig integritet och var mycket stolt över sina barn som hon satte framför allt annat. Marika hade daglig kontakt med barnen även efter att de flyttat hemifrån.

