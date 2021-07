Minnesord: Olle Berndtsson, Östersund

Förre boktryckaren och nöjesarrangören Olle Berndtsson har avlidit, 95 år gammal.

Olle Berndtsson har under decennier varit en välkänd Östersundsprofil. En skicklig yrkesman, som tagit i arv och troget tjänat den verksamhet som hans förfäder byggt i tryckeribranschen. Men samtidigt en mångsysslare och inspiratör verksam inom såväl det lokala kultur- som nöjeslivet.

Efter flerårig utbildning i Stockholm återvände Olle Berndtsson till Östersund, där han skulle komma att axla ansvaret för det anrika familjeföretaget med en expanderande tryckeriverksamhet. Olle Berndtsson engagerade sig även helhjärtat i den lokala bokutgivningen med bland annat Jämtlands läns museums årsbok Jämten, Föreningen Gamla Östersunds årsbok, vars redaktör han själv var, och jultidningen Jul i Jämtland, som han gav ut under flera decennier. Han var också med och startade det lokala bokförlaget Jemtbokens förlag, vilket skulle komma att ge ut en lång rad böcker av jämtländska författare. Tryckeriverksamheten gick på högvarv sedan Berndtssons Tryckeri även förvärvat ÖPE-tryck.

Men det var inte bara det gamla familjeföretaget, som Olle Berndtsson ägnade sina krafter och sin idérikedom åt. Under ett kvarts sekel var han Lions Clubs främste idékläckare till olika evenemang för att samla in pengar och underhålla Östersundsborna. Under många år arrangerade han julgransplundring vid Östersunds välkända rådhus, där han själv ledde dansen runt den stora rådhusgranen och på midsommarafton var han lekledare vid midsommarstången på Jamtli.

Men mest känd blev nog Olle Berndtsson för att under 25 år vara den drivande kraften bakom de populära Jamtlikvällarna i Östersund. Här bjöds på stjärnunderhållning med några av de allra främsta svenska artisterna och även internationella storheter engagerades av Olle Berndtsson och framträdde på Jamtliscenen. En publik på upp till 10 000 betalande lockades av stjärnunderhållare som Zarah Leander, Karl Gerhard och Max Hansen, Calle Jularbo, Truxa och Povel Ramel. Från Norge kom succégruppen Monkeys, från Nya Zeeland Maori Hi Five, från Belgien Toots Thielemans och från Italien Robertino, för att nu nämna några.

Olle Berndtsson tog väl hand om dem alla och i det berndtssonska hemmet välkomnades de alla med omsorg av hustru Siv och de tre barnen Marianne, Per-Martin och Lotta, som nog ändå betydde allra mest för den mångsidigt kreative och godhjärtade Olle Berndtsson.

LO Rindberg