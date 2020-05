Minnesord: Örjan Hansson, Östersund

Örjan föddes 1944 i Fugelsta, Jämtland, där han växte upp med sin mamma, mormor och sin älskade morbror Hasse. Efter småskolan flyttade han till Östersund där han utbildades till mekaniker vid verkstadsskolan, där han även mötte kamrater som kom att bli livslånga vänskaper. Redan som ung var Örjan driven, handlingskraftig och villig att arbeta hårt – med andra ord en genuin och gedigen egenföretagare. Efter genomförd värnplikt som mekaniker vid F4 påbörjades därför det som kom att bli en lång och framgångsrik entreprenörskarriär.

Hanssons mekaniska grundades 1967 i Lillänge, Östersund, där fokus låg på att köpa, reparera, restaurera och sälja bilar. Genom hårt arbete utvidgades verksamheten och företaget flyttade så småningom till Lugnvik.

Under namnet Örjan Hanssons Åkeri, senare Örjan Hanssons Flytt AB, bedrevs verkstad, åkeri samt flyttverksamhet på lokal, nationell och internationell nivå. De blåröda flyttbussarna, med två björnar bärandes på ett piano och med sloganen "Flytta med Örjan redan början", blev snabbt ett välkänt inslag på Östersunds gator och Jämtlands vägar. Verksamheten utvidgades ytterligare under sent åttiotal då Örjan, som delägare i firman Fragile med utgångspunkt i Gävle, ansvarade för alla statliga flyttningar inom Sveriges gränser.

1995 såldes företaget, men Örjan var inte redo att helt dra sig tillbaka från yrkeslivet. Tillsammans med Håkan Thorén startade han därför BegMa som, med för den tiden en helt nytänkande anda, inriktade sig på att samla in, återanvända och sälja begagnat byggmaterial.

Örjan var även en aktiv inom Östersunds yrkessociala kretsar och var invigd i Odd Fellow-orden, Ordenssällskapet Jämtlands Gille, samt medlem i Jämtland/Härjedalens Hantverksförening.

Så småningom drog sig dock Örjan tillbaka från yrkeslivet och tillbringade sin tid antingen i villan Östersund, i Vallsjön där han körde skoter, fiskade eller avnjöt en stund i badtunnan, eller på en av hans många resor runt om på jorden – alltid tillsammans med hustrun Ingrid vid sin sida.

Den sista tiden av sitt liv tillbringade Örjan på Lidingö.

Örjan efterlämnar hustrun Ingrid, döttrarna Carina, Mona, Linda och Sophia, svärsonen Johan, barnbarnen Jennifer, Stephanie, Alexander, Gabriella och Jason, brodern Hans med familj, samt en stor krets av vänner och bekanta.

Tomrummet är stort och saknaden större, men hans minne kommer för alltid leva i våra hjärtan.

Familjen