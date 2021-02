Minnesord: Robert Sundqvist, Östersund

Robert föddes 31 augusti 1968 och växte upp på gården Per-Lars i Hoverberg tillsammans med föräldrar och syster.

Han fick tidigt börja hjälpa till i jordbruket, som alla barn på bondgårdar får göra. Samtidigt växte sig travarna med tidningar som ”Buster” och ”Åshöjdens BK” sig höga på hans rum. Dåtidens ungdomsserier för fotbollstokiga killar och tjejer med stora drömmar.

Robert spelade under ungdomsåren fotboll för hemmaklubben Bergs IK och tävlade även i slalom för Klövsjö Alpina klubb under ett antal år. Efter gymnasiet arbetade han under en period på bank, för att därefter utbilda sig till civilekonom vid högskolan i Visby och Stockholm.

I Stockholm arbetade Robert inom bank, försäkring, Försvarsmakten och undersökningsbranschen. Det var också under denna period i livet han träffade sin Therese och de gifte sig 2002. Sonen Joel föddes 2003 och följdes av tre pojkar till; Elias, Noah och Isak.

Semester och lov tillbringades ofta i Jämtland. Det var med stor glädje vi här hemma såg bilen svänga in på gården, bildörrarna öppnas, och ut hoppade fyra killar med spring i benen efter resan upp från Stockholm. Med samma engagemang och målmedvetenhet som i karriären såg Robert tillsammans med Therese till att ge pojkarna bästa möjliga grund för fortsatt utveckling i livet.

Det var Roberts genuina intresse för att förstå och hjälpa andra människor i olika situationer som gjorde att han 2009 beslöt sig för att utbilda sig inom coaching. Han startade därefter eget företag som coach.

2016 köpte Robert och Therese granngården till Per-Lars, vilket genererade en hel del arbete. Resultatet blev ett vackert hus uppe på ”Solbacken”. Resorna upp till Hoverberg blev fler och oftare, en stor glädje för far, mor och syster med familj. När så den äldste sonen skulle börja fotbollsgymnasiet i Östersund gick flyttlasset för hela familjen till Jämtland. Cirkeln såg ut att vara på väg att slutas.

Roberts brinnande intresse för fotbollen och framförallt ungdomars möjligheter att utvecklas och få likvärdiga förutsättningar oavsett kön och miljö, förde honom så småningom in i ÖFK:s styrelse och arbetet med akademin. Glädjen och stoltheten över det som Robert ändå hann åstadkomma inom detta område är lika stor som sorgen över att han nu inte får fortsätta detta arbete. Vi vill ändå tro att han någonstans ifrån ser och tar del av allt som händer och sker på fotbollsplanerna runtom i länet.

Robert lämnar ett ofattbart stort tomrum efter sig, men vi ska försöka fylla det med lite av allt som han stod för; ödmjukhet, energi och målmedvetenhet, ständigt med nya mål i sikte!

Vi bär för alltid med oss minnen av Dig i våra hjärtan.

Familjen