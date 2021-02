Minnesord: Rolf Östlund, Östersund

Rolf blev politiskt engagerad i samband med sina studier på Socialinstitutet i Stockholm, i Fria Moderata Studentförbundet 1949.

När Rolf sedan kom tillbaka till Östersund igen så blev steget in i politiken mer naturligt. År 1954 valdes han in i MUF Jämtlands distriktsstyrelse där han kom att verka i olika roller fram till år 1961. Han var distriktsordförande 1958-1960 och är den ordförande som haft de högsta medlemssiffrorna i distriktets historia, någonting Rolf skämtsamt brukade säga var en tydlig effekt av ordförandens ledarskap.

Att skämta bort de egna framgångarna var lite av ett signum för honom. Han valde aktivt bort att sitta i det politiska framsätet, det fanns mer benutrymme och plats i baksätet och där kunde han ge goda råd till de som styrde. År 2007 tilldelades han MUF:s förtjänsttecken i guld för sina insatser och vid distriktsstämman år 2012 utsågs han till hedersordförande för MUF Jämtland.

Under många år var Rolf kassör för länets moderater, då hade han även en plats i förbundsstyrelsen. Det innebar regelbundna besök på förbundskansliet som då låg på Prästgatan nära till både bostaden, banken och Rådhuset.

År 1956 valdes Rolf in i Östersundsbostäders styrelse (nu Östersundshem), en plats han kom att inneha rekordlånga 59 år! Under större delen av tiden i styrelsen var han antingen dess ordförande eller vice ordförande. Det här uppdraget följde honom genom hela livet och det är få som har påverkat Östersunds bostadsmarknad på ett likartat sätt under så pass lång tid. Det ekonomiska ansvar för bolagets välmående som Rolf tillsammans med bolagets mångårige vd Ulf Werner tog var enormt. Östersundsbostäder byggde under deras tid inte bara hyresrätter utan även hundratals radhus till försäljning.

Det finns nog ingen som hängivit sig så prestigelöst till Moderaternas arbete i länet som Rolf Östlund har gjort. När han tilldelades Gösta Bohman-medaljen av partistyrelsen år 2011 var det ett fint sätt att visa det på, då det är den näst högsta utmärkelsen som finns inom Moderaterna.

En människa som Rolf får vi nog inte uppleva igen, det finns så mycket att säga att det ursprungliga minnesordet blev på närmare 8000 tecken och därför är i en komprimerad version här. Våra tankar går till Rolfs familj och vi hoppas att han nu är förenad med sin Gudrun igen.

Joel Nordkvist

Gruppledare (M) Östersunds kommun

F.d. Förbundsstyrelseledamot Moderata Ungdomsförbundet

Pär Jönsson

Kommunalråd (M) Östersunds kommun

Karla Ramsbäck

F.d. partiombudsman Moderaterna i Jämtlands län