Minnesord: Stig Nordquist, Östersund

En älskad, snäll, generös, humoristisk, finurlig och uppfinningsrik glädjespridare har lämnat oss.

Pappa föddes i Lugnvik 1942, som lillebror till Maj-Britt.

Då farfar gick bort alltför tidigt tog pappa på sig rollen som familjeförsörjare. Det innebar att han utbildade sig till målare istället för att studera vidare. Han arbetade som målare fram till dess att han befordrades till arbetsledare och senare chef på BPA-måleri, senare Sandå Måleri.

När han var 17 år träffade han Ingvor Lagerström som blev hans fru och livskamrat. De träffades på Tengens dansbana i Ås, där de svängde sina lurviga. Han var en eftertraktad danskavaljer och de olika dansbanorna i länet fick många besök under åren.

Pappa tävlade tillsammans med sin svåger Bosse Andersson framgångsrikt i bilorientering. Med bland annat vinster i Storsjöpokalen och distriktsmästerskap samt ett silver i svenska mästerskapen.

Pappa var både aktiv i Lions Östersund, som sedemera blev goda kamrater, och i Östersunds Hantverksförening under många år av sitt liv. Han satt även med i yrkesrådet på Palmcrantzskolan där han medverkade till att utveckla den gymnasiala måleriutbildningen.

Familjen utökades med döttrarna Margitha och Annelie. Senare i livet kom även barnbarnen Emelie och Oskar. Pappa var glad och stolt över att följa sina barnbarns steg i livet.

Kärleken till fru, barn och barnbarn och att tillbringa fritiden tillsammans med dessa var det pappa tyckte bäst om. När vi var små tillbringades varje vinterhelg i systers stuga i fjällen och sommartid på olika resor eller i fritidshuset vid Bölesjön.

Fritidshuset i Böle utvecklades under åren till en mindre stugby. Mamma stod för idéer och visioner och vår kluriga pappa utförde allsköns projekt med ett glatt humör och alltid med glimten i ögat. All målning och tapetsering överläts dock till mamma. Pappa har under åren, tålmodigt, lärt oss barn och barnbarn diverse hantverkskunskaper. Med varierande resultat.

Pappa har lämnat ett tomrum efter sig. Ett hål som inte går att fylla.

Snäll och trygg, generös och underfundig. Alltid med glimten i ögat.

Vi älskar och saknar dig.

Ingvor, Annelie, Margitha