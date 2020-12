Minnesord: Ulf Lundstedt, Östersund

Ulf föddes i Östersund och bodde första åren på Prästgatan 3. 1942 byggde familjen en villa på Travarvägen. Familjen utökades och kom att bestå av föräldrar, Ulf och hans fem yngre syskon.

Efter 8-årig folkskola utbildade han sig till billackerare. 1958 startade Ulf och kompisen Ove Löfström Lugnviks Billackering. Först drevs företaget i en ombyggd bagerilokal. Företaget växte och nya lokaler byggdes i Lugnviks industriområde. 1985 överlät Ulf sin del till Ove. Tillsammans med broder Bo drev han sedan ett företag som sålde och nyuppförde småhus. Senare drevs också ett café tillsammans med Suzanne och en brorsdotter.

Ulf var trav- och idrottsintresserad. Länge missades inga tävlingar på Östersundstravet, framför allt de år han hade egna hästar. Senare har travintresset begränsat sig till spel på V75 och tv:s utbud i övrigt.

Ulfs idrottande började med fotboll för Frösö IF. Under värnplikten på I5 upptäcktes hans talang för långdistanslöpning och han började träna med IF Castor. Mycket snart sågs han högt upp i resultatlistorna på många tävlingar. Snart kom också framgångarna nationellt - 1960 blev han svensk mästare på 5000 meter.

Sedan följde många landslagsuppdrag för Sverige med tävlingar på arenor i Sverige och runtom i Europa. Ulf tävlade också mot många av dåtidens bästa långdistanslöpare. Med sin offensiva löpning och kämpaglöd blev han ofta en stor publikfavorit. Tillsammans med Gunder Hägg innehar Ulf ännu distriktsrekordet på 3000 meter och hans rekord på 5000 m har slagits med endast några tiondelar. Tyvärr ändade en skada hans löparkarriär men Ulf blev kvar många år som tränare för Castors nya löpargenerationer.

1958 träffade Ulf sin Marianne och 1963 gifte dom sig. Dottern Suzanne kom och deras liv fick ytterligare en dimension. En nybyggd villa i Lugnvik blev familjens hem och i slutet på 60-talet köptes en stuga i Gräftåvallen som blev en viktig samlingspunkt för familjen. Här trivdes man, ofta i sällskap med släkt och vänner. En andelslägenhet i Spanien blev också ett ställe man återvände till.

Suzanne inspirerades också in på idrottsbanan och valet blev längdåkning på skidor. Nu blev Ulf inte bara stöd och tränare för henne utan samtidigt också ledare i Östersund SK:s ungdomsverksamhet. Ledarskapet utökades och under åren 1984 – 1991 var Ulf föreningens ordförande.

När sedan Suzanne bildade familj och fått barnen Madeleine och Joakim har Ulf alltid funnits där för dom som ett viktigt stöd. Ulf fick också genom dom uppleva fyra barnbarnsbarn vilka han med stolthet umgicks med så länge krafterna räckte.

För några år sedan började Ulfs hälsa att svikta och han blev allt tröttare och märkt av sjukdom och i närvaro av sina närmaste somnade han lugnt och stilla in.

Ulf var en snäll, omtänksam och generös person. För oss har han alltid varit ett stort och ovärderligt stöd. Vi känner en djup saknad men samtidigt en stor tacksamhet över att ha fått varit delar av hans liv.

För familjen och syskonen

Suzanne och broder Bernt