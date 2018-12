Minnesord: Franz Birkl, Ås

Franz var en person med varmt hjärta för familjen. Han hade en innerlig känsla för sjö, snö och stora uppdrag.

Med sin starka drivkraft genomfördes många projekt. Om det så var större byggverk på arbetet eller att genomföra långa seglatser från Storsjön via väg och hav till ostkusten.

År 1936 kom den österrikiska skidläraren Edmund Birkl från St Anton till Sverige för att lära ut Kristianiasvängen till den svenska skideliten. Kärleken till Ingrid, från Östersund, ändrade alla planer på hemresa och paret bosatte sig i Ås. Sönerna Jörg, Franz och Håkan växte upp idylliskt på en liten gård med djur. 1948 föddes Franz och mötte sin blivande fru Astrid från Mariefred 1970. På 80-talet byggde de hus på gården i Tängtorpet, där familjens hjärta är än i dag. Att bo på sin hemgård och sköta om hus och mark var sysslor som Franz trivdes mycket med.

Skidåkning i alla former och terräng blev naturligt ett av Franz stora intressen. Både i Bydalen och skogarna kring gården i Ås har han tagit många fina, ofta långa skidturer och svängt skönt utför i backarna. En passionerad skidåkare både uppför och utför fjälltopparna om helgerna uppe i stugan. Den unga skidläraren Franz studerade på KTH till civilingenjör och har medverkat i byggnationen av flera landmärken här i länet: Arctura, värmeverket i Lugnvik, kraftstationen i Hissmofors, Vallsundsbron, störtloppet i Åre liksom ett antal vägar och broar som vi alla använder till vardags. Hans uppdrags- och arbetsgivare var bland annat Skanska, BPA Bygg, NCC, Vägverket, Heliflyg AB och Jämtkraft.

Franz var en stor lyssnare och var lyhörd för våra frågor och tankar. Han gav alltid goda råd och kloka ord som väglett oss i familjen och i arbete. Han hade en stor upptäckarlust, vinnarkänsla, mycket driv och humor. Vi kunde se hans känsla i blicken. När han uppfyllt ett mål syntes det i ögonen, som då glittrade på sitt speciella sätt. Kanske hördes han inte så mycket, men kroppsspråket visade glädjen tydligt. Detta och den spexiga humorn, är fina minnen som vi ser på fotografierna av Franz nu.

Seglingsintresset tog fart under de år familjen bodde vid kusten. Där köptes den första båten och somrarna tillbringades till havs. Seglatser på hemmavatten kring Sundsvall om helgerna och många veckor till havs i Höga kusten, Stockholms skärgård, Gotland, Åland och Luleå skärgård. När familjen flyttade hem till Jämtland följde så klart båten med och seglar nu på Storsjön. Franz var under många år aktiv medlem i Storsjöns segelsällskap och under flera år engagerad i drift av klubb och hamn.

Ombord på segelbåten var även familjens pointrar på somrarna. På vintriga skidturer till fjälls och med full fart på skejtskidor njöt Franz av natur och skidåkning tillsammans med de fyrbenta familjemedlemmarna. Fågelhundar som även fått lära sig segla, ivriga att varje dag få lägga till i nya hamnar och att mysa ombord med familjen i den lilla kajutan. Upplevelser som gett både människor och hundar en tight familjekänsla med stor gemenskap och kärlek. Vi gillar att göra saker tillsammans och saknaden av Frazze som inte är med oss på utflykterna längre är stor.

Pappa gillade ett aktivt liv och rörde gärna på sig. Han tränade även löpning, åkte inlines och långrör på bana. Skridskor och bandy utövades mycket under barndomsåren och det intresset tog han upp på senare tid, då tävlandes för klubben Castor. Skridskor var en av hans personliga favoriter när det kommer till träning, för han var både teknisk, snabb och stark i kurvorna.

Att mista vår älskade Franz, Astrids man, Marie och Henriks far, är en sorg, tomhet och saknad som kom alldeles för tidigt i våra liv. Att se honom, som alltid varit så frisk och stark, brytas ned av den långa, svåra sjukdomen Parkinson MSA har känts orättvist och svårt. Den obotliga sjukdomen har Franz genom sin uthållighet och envishet lyckats klara av under flera år. Vi är så glada över att han höll ut så länge och stannade hos oss i många år trots sin Parkinson. Tillsammans fick vi njuta av vardagar och familjehögtider som han uppskattade så mycket. Han gillade att bli ompysslad och vi gillade att pyssla om honom. Önskar bara att mer kunde ha gjorts, bromsat sjukdomen eller lindrat den mer.

Hur ska vi vänja oss vid att mamma och pappa, som alltid gjort saker ihop och varit varandras bästa vänner genom livet, inte längre kan leka tillsammans? Tomt för oss barn och barnbarn, men allra mest för mamma Astrid.

Tack fina Franz för att du finns i våra liv. För alltid med oss i själ och hjärta.

Vi saknar dig så mycket!

Astrid, Marie, Henrik, barnbarnen Jolie, Ingrid och Elsie med familjer