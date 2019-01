Minnesord: Inez Roos, Mörsil

Uppväxtåren gav många fina och roliga minnen som mamma berättade om med livfulla detaljer och mycket humor. Efter sexårig folkskola och en påbyggnadskurs i hemkunskap var Inez redo för vuxenlivet. Hennes första anställning var som hembiträde i Pilgrimstad. Då var Inez 14 år. Några år senare provade hon på att skörda sockerbetor i Skåne tillsammans med en väninna. Med den tidens mått mätt var detta ett stort äventyr. Det var slitsamt och kallt men i mammas fotoalbum finns många bilder från Malmö, Lund och Köpenhamn, platser som de passade på att besöka när de var lediga.

1953 inträffade en familjetragedi vars följder mamma bar med sig resten av sitt liv. En omfattande polioepidemi bröt ut och Jämtland drabbades hårt. Mammas yngre bror Gösta blev sjuk och avled. Samtidigt insjuknade storasyster Greta. Hon låg länge förlamad men överlevde och kunde så småningom komma hem. Alltsedan den tiden blev mamma djupt upprörd varje gång en vaccinationsmotståndare ifrågasatte vaccination av barn. Hon hade sett följderna av polio på nära håll.

När Vattenfall kom till Sidsjö för att påbörja linjedragning tog mamma anställning som kocka. Manskapet älskade hennes mat. Bland karlarna fanns Olle Roos från Edsåsdalen som sen blev mammas make och min pappa. ”Jag föll för hans humor och glada ögon”, berättade mamma. Till en början flyttade mamma med när nya kraftledningar skulle resas runt om i landet, men så småningom bosatte de sig i Undersåker, där jag kom till världen 1957.

Några år senare flyttade familjen till Mörsil. Mamma och pappa hade fått en lägenhet på Folkets Hus och i kontraktet ingick vissa vaktmästarsysslor. Detta blev början på en rolig tid i mammas liv. På Folkets Hus hände det mycket; dans, operettföreställningar, filmvisning och bingo. Mamma sålde biljetter, höll ordning på räkenskaperna, städade. Otaliga var de som tittade in hos oss och bjöds på kaffe och mammas goda kakor. ”Det var livat”, sa mamma.

Inez och Olle kamperade bra tillsammans. Jag hade turen att växa upp i ett hem med stor trivsel och många skratt.

På 80-talet drabbades Olle av ohälsa och vistades 13 månader på Östersunds sjukhus. 3-4 dagar i veckan tog mamma bussen in till stan för att hålla honom sällskap. Hennes omsorg om pappa var oändlig. 1993 flyttade de från Folkets Hus till en annan lägenhet i Mörsil. Tyvärr fick Olle bara bo där några månader för han avled i november samma år. Det blev tomt efter honom, men mamma, som alltid haft många vänner omkring sig, fortsatte att vara med i sociala sammanhang. Hon for på resor med PRO, spelade bingo varje vecka, gick på konserter och sist, men inte minst, höll hon sitt hem öppet för alla som ville komma förbi och fika eller äta en bit mat. Jag och mina kompisar tittade alltid in på väg till eller från fjällen och varje gång bjöds vi på något gott och en stunds livligt och glatt samspråk. Det var lätt att trivas hos Inez.

1997 föddes mammas enda och så efterlängtade barnbarn som fick namnet Olle efter morfar. De två blev de bästa vänner. ”Jag vill att momma ska vara här, momma med det stora tålamodet” sa Olle då fem år. Momma hade verkligen tålamod och vadhelst Olle önskade sig i matväg såg hon till att laga när han skulle komma på besök.

Inez fick leva ett långt och innehållsrikt liv. Hon var inte den som längtade ut i världen och hon traktade inte efter pengar och tjusiga prylar. Hon levde sitt liv med starka vänskapsband och med stor kärlek till och omsorg om sina närmaste. Inez var generös och gästfri och man hälsade gärna på hos henne. Hon bakade, lagade underbar mat, handarbetade och pysslade med sina blommor. Till mig sydde hon en fantastisk balklänning till vårbalen på Uppsala slott. Varje jul låg det hemstickade strumpor och vantar i något paket. Hon delade generöst med sig av sina bästa recept och gladdes när hon fick veta att något av dem provats med gott resultat.

Saknaden efter mamma är stor. Vi talades vid en stund varje dag och jag kommer ibland på mig att för en kort sekund tro att det är mamma när telefonen ringer. Inez lämnar så ljusa och glada minnen efter sig och dessa minnen tröstar när sorgen gör sig påmind.

Dottern Anita