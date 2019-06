Minnesord: Ingrid Olsson, Östersund

Sommaren 1946 föddes Ingrid som första barn till småbrukarparet Karin och Agart Olsson. Skolgång i Mattmars skola fick en fortsättning i Järpen med korrespondensstudier på Hermods för kommande real- och studentexamen i Malmö 1963 respektive 1967. Resor och umgänge i CUF, på lottakurser samt feriejobb i hembygden som servitris och växeltelefonist följde. Seminariestudier i Umeå 1967-1969 och småskollärartjänst på skolor kring staden. Kollektivboende provades en period under Umeåtiden.

1973 slog vi oss ner i Jämtland, först i Högarna, där Ingrid jobbade i två år, sedan i Östersund. Under något år på 1970-talet tog Ingrid paus från lärarjobb genom att ägna sig åt något helt annat, nämligen en termins vävkurs på Palmcrantzskolan och en period med monteringsjobb på LM Ericsson.

Tillbaka i skolans värld blev det Ingrids uppgift att ta emot barn till invandrande föräldrar och undervisa i svenska. Denna Svenska 2-undervisning ökade med tiden och någon behövde också samordna den modersmålsundervisning som dessa barn var berättigade till. Det ledde till en tjänst som chef för modersmålsenheten i Östersunds kommun. Det jobbet gav också kulturella kontakter, relationer och upplevelser, såsom exempelvis kurdiskt och thailändskt nyårsfirande och spännande mat.

På fritiden har resor i Sverige och utomlands varit ett gemensamt intresse i familjen, som under 1980-talet utökades med två söner. Hantverk såsom vävning och växtfärgning ägnade sig Ingrid mycket åt under flera år. Från 1970-talet blev vi mycket engagerade i folkdans och som medlemmar i Frösögillet var vi med på resor och uppvisningar såväl i Jämtland som utomlands. Med egentillverkade vardagsdräkter blev vi också, som medlemmar i Svenska ungdomsringen för bygdekultur efterfrågade sommaraktörer på Jamtli historieland, där vi kom att medverka i rollspel på Lillhärdalsgården ända in på 2000-talet.

Ingrid ställde ofta engagerat upp för andra som behövde eller bad om hjälp, vare sig det handlade om släktingars ekonomifrågor eller gamla elevers rådfrågande i olika livssituationer. Under senare år hade hon också ett antal uppdrag som god man. I föreningslivet var hon fram till sin bortgång en mycket engagerad kassör i en förening som arrangerar konserter i Östersund.

Det var på försommaren 2018 som en sjukdomsdiagnos började förändra livet för oss. Ett par behandlingar fick ej den effekt vi hoppats på och verkningsfulla alternativ fanns ej att tillgå.

Vi tackar för alla de goda minnen vi fått att bära med oss.

Börje Hall med söner