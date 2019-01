Minnesord: John Edberg, Hammarstrand

Han följde med sin far Oscar upp till Jämtland, Ragunda, Näsmoarna om somrarna, där hans far var född. Farföräldrarna Per och Britta, bodde vid Kvarnbergets stup intill järnvägsbron över Indalsälven. John och hans far trampade dressin och besökte många banvaktare mellan Bispgården och Håsjö. I deras bakstuga kom han senare att slå sig ner med sin fru, efter att med hjälp av häst flyttat denna högre upp efter älvens strand.

John gick på betelseminariet och träffade under den tiden en sjuksköterskestudent vid namn Thea. Ett namn hon delade med Johns egen mor.

1946 begav sig John, för baptistsamfundets räkning till Indien som missionär. Färden gick bra, sämre gick det för fartyget bärandes bagaget, som aldrig kom fram. Sänkt av en mina, lämnad efter världskriget.

1948 kom hans blivande brud Thea efter. De gifte sig i Bangalore, södra Indien och fick fyra barn.

1962 flyttade hela familjen tillbaka till Sverige och John påbörjade studier inom svenska, historia och engelska vid Uppsala universitet. Efter examen fil.mag. och fil.kand. sökte han sig till Dalarna och en lärartjänst på Sjöviks folkhögskola. Där arbetade han sedan till pensionen.

På slutet av 1970-talet bad Sida sedan John om hjälp att överse byggandet av skola och sjukhus tillbaka i Indien, eftersom de båda makarna kunde språket och var väl hemma i området.

Hemma i Sverige igen bodde de sedan i Stockholm innan de bytte staden mot Jämtland och Näsmoarna. Efter några år flyttade de vidare till Sollefteå och ett rikt socialt liv med många vänner och trivdes bra.

Vid nittio års ålder gick flytten tillbaka till Hammarstrand, Ragunda nära barnen.

John var en blid och vis man, älskad av många världen över. Full av humor och upptåg. Potatismoset blev ett slott på tallriken. Vilket naturligtvis efterföljdes av tillsägelser från Thea: – Men John, vad lär du barnen?

Johns humor var ironi, vilket vi barn alla tagit efter. Den kom dock med en varning! – Man är bara ironisk med dem man älskar, annars blir det elakt.

Konsten och måleriet fanns hela livet, liksom böckerna och korsorden. Han sysslade med silversmide och höll kurser. John brukade dela ut små dikter till oss barn som tröst eller uppmuntran i livet.

Fem månader efter sin älskade fru Thea, somnade John in den 19 december.

Vår far såg fram emot sin faders hus.

Många är vi som saknar dem båda. Älskade, alltid i våra hjärtan.

Inger, Bim, Robert och Moni

Barnbarn och barnbarnsbarn