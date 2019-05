Minnesord: Kjell Hansson, Lit

Han föddes 1939 i Fugelsta som den andre i en brödraskara som senare skulle bli fem, och växte upp på gården med sina föräldrar. Många gånger berättade han om hur fem småkillar trängdes på små ytor i huset men aldrig någonsin hade han något att klaga på från sin barndom, alla minnen berättades med stor värme. Efter skoltiden började pappa tidigt att jobba i butiken på byn, en bransch som han sedan skulle komma att viga sitt liv åt.

Efter värnplikten i Sollefteå styrdes kosan till Stugun och jobb hos Olofssons livs. Under tiden i Stugun träffade han Sonja Eriksson, från Öravattnet, som skulle komma att bli pappas livskamrat för resten av livet. Paret gifte sig 1962 och fick året efter sitt första barn, dottern Susanne. Den lilla familjen flyttade kort efter födseln till Lit där pappa fick anställning på Vivo, som senare skulle komma att bli Ica.

Efter en kort tid på den nya orten med den nya familjen miste man lilla Susanne. En djup tragedi som vi egentligen aldrig förstått vidden av. Vi bröder har alltid vetat att vi hade en syster som aldrig fick växa upp, men pappa pratade väldigt sällan om det. Vi vet att han liksom mamma, älskade och saknade Susanne djupt.

De första åren i Lit präglades av arbete i butiken men även av uppdrag inom IFK Lit, curlingklubben, brandkåren och Lions. I allt pappa tog på sig var noggrannhet och plikttrogenhet ledord.

1978 övertogs så Ica-butiken och arbetsdagarna blev både fler och längre. Vi minns de tupplurar han tog på lunchen, både då vi bodde tvärs över gården från butiken och när vi senare bodde i lägenheten ovanpå. Kanske förstod vi inte hur välbehövliga dessa vilostunder var. 1988 blev en ny butik invigd, vilket innebar ytterligare arbetstid för vår far. Under flera år arbetade han 14 timmar per dygn, sju dagar i veckan och 51 veckor per år, i ur och skur, hur trött och sliten han än var.

Pappa fick sitt första schema år 2000 då vi söner tog över rörelsen, och såg till att han ”bara” jobbade normal heltidstjänst. Pappa var kvar i butiken ända till sjukdomen tog över för tre år sedan. Hans värme och stora hjärta var oerhört uppskattat av kunder och hans servicekänsla var något utöver det vanliga.

Vår pappa älskade musik och sång, idrott, umgänget med sina vänner men framförallt så älskade han barn. Med en ängels tålamod blev han alla barns kompis och hade alltid tid över för att busa eller bara prata med dem. Han blev ”Kjell på Ica” med hela Litsbygden under flera decennier. Tålamodet hade han också med oss söner. Aldrig en höjd röst, alltid lugn och förstående fanns han där som en klippa både för oss och för mamma.

Pappa, vi glömmer aldrig din härliga ironi, ditt varma hjärta, din enorma tålmodighet eller din outtömliga kärlek till våra barn, dina barnbarn.

Vi vet hur mycket han älskade oss, vi vet hur mycket han älskade mamma, vi vet att vi alltid kom först för honom. Vi hoppas att han vet att vi vet.

Om alla vore som pappa skulle världen vara bättre.

Pappa, vi älskar dig och glömmer dig aldrig.

Dina söner Mats och Roger