Minns du Yran på 1980-talet – och finns du med på några bilder?

1983

Moltas Eriksson var nyvald president och artisterna som spelade på Yran var bland andra Ewert Ljusberg, Aston Reimers Rivaler, Commando M Pigg, Gösta Linderholm, Moltas Eriksson, Frösöflickorna, Mia Sandberg, Café M, Lasse Sjösten, 220 Volt, Maritza Horn, Kalle Berglund, Harrda Ku Harrda Geit, Roland Cedermark med flera.

Yran hölls detta år 22-24 juli och området runt Stortorget och runt Badhusparken var avspärrat på lördagskvällen, men inte området däremellan. Inträdet kostade 30–40 kronor. Storsjögruppen hade räknat ut att det behövdes 8 233 inlösta personer för att Yran skulle gå ihop ekonomiskt.

1984

1984 hölls Yran 20–22 juli och bland artisterna märktes bland andra Björn Afzelius, Wilmer X, Cornelis Vreeswijk, Leif Bohlins Orkester, Broder Tor, Bad Times, Totte Wallin, Maratti, Christer Boustedts Quartet, Ann Kristin Hedmark, Anders Fugelstad, Torsten Föllinger, Harrda Ku Harrda Geit, Ludgo Pelles och Tommys.

Som året innan var det även marknad (där bara lokala produkter fick säljas), tivoli och en mängd aktiviteter runt om Östersunds centrum.

1985

1985 hölls ingen Storsjöyra. Arrangerande Storsjögruppen ville ha ett sabbatsår för att smälta succén från 1984 och fundera på hur Yran kunde utvecklas.

1986

1986 kom Yran igen efter ett års uppehåll och hölls Yran 24–27 juli. Artister var bland andra Docenterna, Wilmer X, Lasse Tenander, Monica Törnell, Sky High, Demba Conte & Rub a Dub Band, Papa Freuds, Moltas Eriksson, Conga Quatro (ARG), Carrie, Cattings, Trevor Kydd & Sweet Steel band, Calle Hernmark, Tommy Johansson, Clubland, Lollo Asplund, Eldebros, Herr T & Hans Spelmän, Metropol P3, Soulpack, The Shit Kids, Roland von Malmberg, Håttgobban Tyroler Band, Sven Roos, Mikael Norlervik, Harrda Ku Harrda Geit, Emigrantorkestern, Erik Norlén, Ewert & Arne Ljusberg, Gepe Band, Grants, Suzzies Orkester, Julle & The Big Street Band, Nordjämtarnas Spelmanslag, No Panic Trio, Anna-Maria Band, Nisse Landgren, Zara Sorg, Arja Sajonmaa, Wammas Blues Band, Wolverine Jazzband, Vårat Gäng, A Henriksson & T Normalm och Offerdals Spelmanslag.

1987

1987 uppträdde bland annat Imperiet, Eldkvarn, Monica Zetterlund, Count Basie Orchestra (US), Bengt Sändh, Beau Soleil (US), Lena Philipsson, NGoma (AFR), John Lenin, Karl Kanga, Thorstein Bergman, Väsen, Cyndee Peters, Calcutta Transfer, Bent Eriksens Kvartett, 220 Volt, Emerald, Wolverine Jazzband Fatsy Bolger band, Kjell Höglund, Håttgåbban, Dansons m Ludgo-Pelle, Dick Pulver, FJK, Ola Magnell, Jannez, Van Diemen Band (UK), Tres Hombres, Venous Return, Mozart & The High Guys, Quest, Clockwork, Harrda Ku Harrda Geit, Mora Träsk, Roadhouse, Grenserasta, Tequila Sunrise, Zara Zorg, Kerstin Wikström, Perikles på Storsjöyran.