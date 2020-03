Misslyckad biltjuv fick lämna brottsplats lottlös

När ägaren till bilen kom ner till sitt fordon så upptäckte denna att någon brutit upp bilens lås. På detta sätt hade gärningspersonen tagit sig in i bilen och sedan slitit ut all elektronik under ratten för att försöka tjuvstarta bilen och köra därifrån. Detta hade emellertid misslyckats och gärningspersonen hade sedan tvingats lämna platsen utan att kunna ta bilen.

Mellan måndag klockan sju på kvällen och klockan kvart i sju på tisdag morgon så har även ett flerbilsgarage i centrala Östersund haft påhälsning av en inbrottstjuv. Väl inne i garaget har gärningspersonen slagit sönder en ruta på en bil parkerad i garaget och ur bilen sedan stulit en jacka. Det finns i nuläget ingen misstänkt för brottet.