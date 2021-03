Monsterprojektet på Gustav III:s torg på väg in i nästa steg – till sommaren kan planen antas

Det som politikerna i kommunstyrelsen nu får på sitt bord är en något omarbetad plan än den som var upp förra gången. Under våren 2020 skickades förslaget till detaljplan ut på en första remissomgång där berörda sakägare, myndigheter och medborgare fick tycka till och säga sitt om utformningen av det nya torget.

Skarp kritik väcktes då, bland annat mot att torget inte längre blir en allmän öppen yta i staden. Det fanns även flera synpunkter på hur kollektivtrafiken skulle lösas när busstorget rivs och ersättas av den så kallade Östersundslänken. Det är ett stråk kollektivstråk längs med Kyrkgatan som sammanbinder flera viktiga punkter i staden. Länstrafiken motsatte sig ”rullande hållplatser” och menade att de ger en otydlig bild av var bussarna står och skapar risk för kollision mellan människor och fordon.

Region Jämtland Härjedalen ville också att ett gemensamt projekt mellan kommunen och regionen inrättades vad gäller busstrafiken.

Under tisdagen skickade kommunen ut ett pressmeddelande där man berättar att planen har omarbetats något utifrån de synpunkter som kommit in. Bland annat har en större yta för allmän plats ritats in, delvis i form av ett kvadratiskt torg.

Östersunds kommun och regionen har nu enats om att tillsammans ”utveckla Östersundslänken till ett attraktivt, tillgängligt och tryggt kollektivtrafikstråk” med målet om ett ökat hållbart resande.

– Jag är glad att vi, i bra samtal, nu har träffat en avsiktsförklaring med regionen gällande Östersundslänken så att planprocessen nu kan löpa vidare på ett bra sätt, säger kommunalråd Bosse Svensson (C), i pressmeddelandet, och får medhåll av regionrådet Elise Ryder Wikén (M):

– Vår ambition är att det ska ge busstrafiken ett lyft och förbättrade resmöjligheter. Nu är vi överens om de stora dragen. Detaljlösningarna kommer vi att behöva titta på närmare tillsammans med kommunen och trafikföretagen. Tillgänglighet och attraktivitet ska vara i fokus, säger hon.

Det är Diös som vill bygga både hotell, kontor och bostäder på busstorget. Om kommunstyrelsen godkänner det nya planförslaget nästa vecka så skickades det ut på en ny remissomgång där allmänhet och myndigheter får tycka till.

Till sommaren kan förslaget komma att antas.