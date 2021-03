Mordet i Sollefteå i nyår – då väcks åtal mot misstänkta kvinnan: "Vi ligger bra till i utredningen"

Misstänkt mord i Sollefteå under nyårsnatten

Ett åtal gällande det misstänkta mordet i Sollefteå under nyårshelgen närmar sig.

Kammaråklagare Catharina Kjelsson berättar för Tidningen Ångermanland att ett åtal kommer under april.

– Jag har fram till 29 mars på mig att väcka ett åtal, men då kommer jag att överlägga med domstolen och begära ytterligare en förlängning. Men jag kommer att väcka åtal under april månad.