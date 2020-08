Mörk konferenshöst för besöksnäringen i Åre: "Det går inte att hämta hem"

Höst i Åre innebär konferenssäsong för Åredalens hotell, aktivitetsbolag och restauranger.

Men hösten 2020 ser fortsatt ut att inte bli som vanligt. En vår och sommar som skakats om av covid-19 samt den fortsatta förbudet mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare har gjort att avbokningarna skjutit i höjden.

Copperhill Mountain Lodge i Åre Björnen har tappat alla inbokade konferenser i höst, med ett undantag, vilket motsvarar cirka 30 procent av hotellets omsättning. Här finns vanligtvis en kapacitet att ta emot upp till 600 personer i hotellets lokaler samt erbjuder bäddar för cirka 400 personer.

– Det påverkar otroligt mycket, säger Eva Ottosson Rask.

Kvar på Copperhills bokningsschema står Åre Business Forum, som vanligtvis fyller upp hotellets lokaler och rum under ett par dagar i april. Arrangören tog beslutet i våras att skjuta upp det nätverkseventet, som nu kommer att genomföras i en avskalad och digital variant 23-24 september.

Den från Norges håll fortsatt rödmarkerade regionen, som innebär karantänsplikt för norska gäster som väljer att korsa gränsen in till Jämtland, oroar också.

– Det bör också tilläggas att norrmännen står för en stor andel av gästnätterna under hösten, så öppnar inte gränsen upp blir det förmodligen ytterligare tapp, säger Eva Ottosson Rask.

Läs också: Åre Destination satsar trots inställd höstmarknad: ”Det blir en inramning av hösten med alla styrkor som vi har här”

För aktivitetsbolaget Explore Åre innebar våren tvära kast, då mars och april vanligtvis är månader då höstens konferenser bokas in.

–Då hade vi nästan bokat 3 500 personer i olika konferenser. Det är 30-40 procent av vår årsomsättning, säger Fredrik Schillgard, platschef och aktivitetsansvarig på Explore Åre.

Och trots att sommarturisterna kom till byn, går det inte att jämföra enligt Fredrik Schillgard.

– Sommaren har varit jättebra, men det står för fyra procent av vår omsättning. Även om vi dubblar sommaren så hjälper inte det mot tappet i september, säger han.

Ett konfirmationsläger på 49 personer har fotbollsturnering, inklädda i stora uppblåsbara bollkostymer på gräset intill Åresjön.

Gruppen bokade aktiviteten via Explore Åre i våras och valde att behålla sin bokning, och en av få grupper som aktivitetsbolaget har haft planerad inför sensommaren och hösten.

Hela byn är uppbyggd för att ta emot konferenser

Fredrik Schillgard tror att det i bästa fall bli tal om mindre företagsgrupper under hösten men inget som kompenserar för de 3 500 personer som inte kommer.

– Min analys för i höst är att när alla är tillbaka efter semestern i augusti då kommer det förhoppningsvis vara små företag som är 20 till 30 personer som suttit hemma och jobbat hela våren och som känner att de måste göra något för att träffas och åker upp.

– Just nu har vi några bokningar, fortsätter han.

Copperhill, som är en populär bröllopsdestination, har under sommaren tagit emot en del mindre sällskap, till exempel genom deras privata villa. Men majoriteten av bröllopsparen har valt att flytta fram sina ceremonier och fester.

– Samtliga av våra större sällskap har skjutit fram sina bröllop till 2021, säger Eva Ottosson Rask.

Sommarsäsongen beskriver hon ändå som "fantastisk" då den inneburit en rejäl uppsving i antalet sommargäster sett mot tidigare år. I år kom gästerna i full styrka från när hotellet öppnade i början av juli.

– Sommaren kompenserar varken för de tre månader vi höll stängt under våren eller höstens tapp men det är ett väldigt välkommet tillskott, säger hon.

Hotellet som nu stängt igen för sommarsäsongen börjar nu med sitt årliga höstschema med helgöppet med inriktning på den privata besöksmarknaden, men veckodagarna där hotellet vanligtvis fylls ut av konferensgäster innebär ett tomt och stäng hotell vilket påverkar personalstyrkan.

– De som jobbar nu är personal som varit här under vintern, men vi har bara kunnat anställa dem under sommarsäsongen. Sedan kommer vi ha mycket färre anställda under hösten än vad vi brukar. Så hoppas vi kunna återgå till normalt när vi öppnar i december för då är bokningsläget riktigt bra igen.

Men för Explore Åre kan privatgästerna omöjligt täcka upp för det tapp som de stora konferenserna med upp mot 1 500 gäster faktiskt innebär. Åre Destinations inriktning mot den privata besöksmarknaden är Fredrik Schillgard positiv till, men samtidigt vill han var tydlig i vad en höst utan konferenser faktiskt innebär för Explore Åre, och många andra företag i Åredalen.

– För hotellen är det bättre att det kommer privatgäster än inga gäster alls. Så är det för oss också såklart, men det kommer inte att ersätta det vi tappar, säger Fredrik Schillgard.

– Hela byn är uppbyggd för att ta emot konferenser. Visst Skistar lever på privatgäster, men resten av byn är uppbyggd på mötesgäster och event. För Åre är inte det här bra, fortsätter han.

Kommer ni överleva?

– Jag tror att de som överlever är företagen som är lokalt förankrade och har låga omkostnader, säger Fredrik Schillgard.

Receptet för en vändpunkt för tror han stavas vaccin och uthållighet.

– Det som krävs är att det finns ett vaccin och alla myndigheter säger att det är frid och fröjd igen.

Och hoppet finns att ett sådant besked även kan innebära en rejäl uppsving i efterfrågan på möten och konferenser i Åre.

– Jag känner ändå hopp, jag känner att vi kommer klara det här, säger Fredrik Schillgard.