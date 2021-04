Mörk påskhelg för skotertrafiken

En man i 40-årsåldern dog under natten till söndagen efter en snöskoterolycka i Gällivare kommun. Ytterligare en person som skadades fick föras till sjukhus. Dödsolyckan var den andra under påskhelgen, sedan en man i 30-årsåldern omkommit i en skoterolycka i Härjedalen under långfredagen.

Ytterligare minst fyra skoterolyckor inträffade under långfredagen, där bland annat en ung man körde in i ett träd i Bräcke kommun. Under påskafton inträffade även två olyckor i Norrbotten. I den ena av dem hade två personer gått genom isen.

– Att olyckor inträffar under påskhelgen är inte ovanligt, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella snöskoterrådet.

Det är den här tiden på året, ofta i samband med påsk, som de flesta allvarliga olyckorna inträffar. Men med de här två dödsolyckorna är det totalt tio dödsolyckor i år, tror jag, och det är något mer än normalt.

Sverige har haft en nedåtgående trend i antal dödsolyckor med snöskotrar sedan 2007, men nu verkar det alltså öka något.

– Det är en aktivitet som ökar i popularitet. Med mer trafik är det tyvärr också större risk att man skadar sig och i värsta fall omkommer, säger Wikberg.

Typexemplet på en olycka är att man kör in i hög fart i exempelvis en sten eller ett träd.

– Där är alkoholpåverkan en viktig anledning till allvarliga dödsolyckor, men jag kan inte uttala mig om vad som hänt i de senaste olyckorna.

Hastighetsbegränsningen för skoter är 70 kilometer i timmen, men en modern skoter kan köra långt snabbare än så.

Kör man på en öppen sjö eller led är det ganska lätt och lockande att köra fort, för det är väldigt få hastighetskontroller utanför vägarna.

– Förutom att hålla hastigheten är det viktigt att inte köra efter att man druckit alkohol, samt att man använder hjälm och gärna ytterligare skydd på kroppen, säger Wikberg. Man bör även tänka på att isarna kan vara svaga så här års.

Då är det väldigt viktigt att man har isdubbar när man kör på svaga isar och verkligen undersöker om isen är stark eller svag.

Marc Skogelin/TT