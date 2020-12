Motorentusiasterna på Brattbytorpet klär av sig för ny kalender: ”Jag tror alla förstår att det här är humor”

Brattbytorpet utanför Gällö drivs av ideella föreningen Revsundsbygdens Omnibus som vill slå vakt, och bevara motor- och fordonshistoria. I 14 år har man gett ut en kalender till förmån för föreningens verksamhet, men också för Barncancerfonden.

Tanken på en kalender av det lite mer avklädda slaget väcktes när medlemmar såg filmen Kalenderflickorna där en husmodersförening skapar rubriker när de poserar nakna i en kalender för att samla in pengar till ett sjukhus.

– Vi sa att det här ska vi också göra. Vi har så mycket grejer att ta bild på. Min sons kompis hade en bra kamera och första bilden var på ett trehjuligt hembygge. Arne Jonsson satte sig på maskinen, tog av sig skjortan och vi sa att där har vi det. Han gick liksom i bräschen där och vi skrattade hela eftermiddagen, säger Bertil Norbeck som håller i projektet.

Från varje kalender avsätts 30 kronor och hittills har över 120 000 kronor skickats in till Barncancerfonden, berättar han. Kalendrarna säljs på butiker i Gällöområdet och via deras hemsida. Runt 600 exemplar per år brukar det gå åt. Frågan är om det är svårt att få modeller att ställa upp.

– Nä, det går faktiskt rätt bra. Det är lite kul för en del kallar den här kalendern för män och maskiner i ständigt förfall. Och det är väl lite så. Vi har ju också ändrats på 14 år, säger Bertil Norbeck och skrattar.

De senaste åren har Bertil stått bakom kameran, men ibland även framför som 2008 då han framträder som mr oktober.

– Vi är väl runt 20 medlemmar som har varit med. Någon gång har vi fått låna in någon bekant för att fylla upp, men de senaste åren har vi varit samma gäng.

På bilderna försöker man få med nya fordon från samlingarna för varje år. I våras diskuterade föreningen om nästa kalender skulle begränsas till bara maskiner eller påklädda herrar, men de beslutade att köra på med samma tema.

– Det som skiljer från tidigare är att vi i år har en kvinna med, dock inte med bar överkropp, säger Bertil.

Vilka reaktioner brukar ni få på kalendern?

– Jag tror alla förstår att det här är humor och att det är ironi i det hela. Att det inte är allvarligt. Många vill ha den och tycker att det är roligt. Det är väl den reaktionen vi vill ha och den vi får. Vi säljer många och en hel del har faktiskt som tradition att ge bort den som julklapp, tro det eller ej.