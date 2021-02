Mutbrottsrättegången sker tidigast i höst – åklagare och försvarare ska komplettera

I november förra året lämnades det in ett åtal mot Daniel Kindberg, Hans Carlsson, Mats Gustavsson och två tidigare Peab-anställda. Det handlade om en rad olika misstänkta brott där störst tyngd lades på de misstänkta mutorna som åklagaren menar att Hans Carlsson och Daniel Kindberg tagit emot när de var vice vd respektive vd på Östersundshem. Den som misstänks ha gett mutorna är Pilgrimsta Hus Byggs vd Mats Gustavsson.

Själva åtalet var tänkt att lämnas in tidigare än 20 november, men krav på kompletteringar gjorde att det dröjde innan brottsutredningen och förundersökningen var klar.

Det finns ännu inget datum utsatt för rättegången, men under fredagen hölls en muntlig förberedelse där tanken är just att ta fram ett datum. Men en annan sak som stod på agendan var att ta ställning till Daniel Kindbergs yrkande på att åklagaren måste utreda brottsmisstankarna mer. Där togs det inget beslut under fredagen utan Daniel Kindberg ombeds svara på om hans begäran står fast. Först därefter tar tingsrätten ställning.

Daniel Kindberg och hans advokat Olle Kullinger behöver utöver det svara på ännu en fråga.

– När det gäller Daniel Kindberg och vad som har skett i bolaget Nockt och Sdab håller de med om att bolagen har fakturerat på det sätt som åklagaren har påstått. Men de har inte kunnat uttala sig om i vilken utsträckning Daniel Kindberg personligen varit ansvarig för faktureringen, säger Marit Åkerblom.

De frågorna ska besvaras senast 31 mars då även samtliga försvarare ska ha lämnat in sina bevisuppgifter.

Åklagaren har också fått hemläxa. Han måste precisera sig i en åtalspunkt. Det handlar om den del av åtalet som rör de två tidigare Peab-anställda. En tidigare arbetschef på på Peab ska ha fått en trekammarbrunn installerad på sin privata fastighet på Peabs bekostnad. För detta är han åtalad för trolöshet mot huvudman. Det som behöver redas ut är gärningsbeskrivningen gällande den tidigare regionchefen på Peab som är åtalad för medhjälp till trolöshet mot huvudman. Åklagaren anser att mannen uppmanat ett länsföretag att skicka fakturan för en trekammarbrunn till Peab.

– Åklagaren ska återkomma inom en vecka och ange när den här uppmaningen ska ha skett, säger Marit Åkerblom.

Under den muntliga förberedelsen diskuterades också datum för den kommande rättegången. Den är planerad att pågå under 16 dagar.

– Vi ska preliminärt börja vecka 46 och fortsätta till vecka 51, säger Marit Åkerblom.

Det innebär att rättegången tidigast startar 15 november och avslutas dagarna före julafton.