Nakenteater, nycirkus och interaktiva gps-föreställningar – här är Scenkonst Östersunds hela vårprogram

– Vi hade 20 utsålda föreställningar i fjol och ungefär 14 500 besökare. Det är vi jättenöjda med, säger Lisa Engman Roos, som ansvarar för planeringen på Storsjöteatern i samband med att hon presenterar den kommande vårens föreställningar.

Eftersom ett brett utbud är det som har visat sig fungera bäst för Scenkonst Östersund på senare år så är det något man kommer att fortsätta med under 2020.

Ett av programmets mer udda inslag blir föreställningen ”Bastuklubben” som spelas i en riktig bastu som kommer att ställas upp i Badhusparken och har fönster som publiken kan se in genom.

– I början övervägde vi att ställa den på Stortorget, men kom fram till att det är bättre att ha den lite mer undanskymt i Badhusparken. Det kommer att bli känsligt snack i den där bastun nämligen och därför är åldersgränsen på föreställningen satt till 15 år, säger Lisa Engman Roos.

En annan nyhet bland vårens föreställningar är ”Kartan över oss”, som är en gps-programmerad ljudpromenad som ska ta lyssnaren ut på ”en existentiell hörlursvandring genom det inre landskap som uppstår när vi försöker tänka på framtiden.”

Flummigt? Den som deltar får se.

– Det kommer att handla om små, mycket enkla uppgifter som man ska genomföra medan man vandrar genom staden och som gör att varje person får sin egen och helt personliga föreställning, säger Lisa Engman Roos.

Men ”Kartan över oss” är inte den enda föreställning som kommer att använda sig av avancerad teknologi under våren. Det kommer även Mozarts opera Don Giovanni göra.

– I vanliga fall måste vi som arrangör betala för 85 hotellnätter för att kunna uppleva Norrlandsoperan lokalt och det är givetvis en oerhört dyr affär. Därför kommer vi nu att testa ett nytt koncept där alla sångare är här, men orkestern spelar över videolänk. För publiken kommer det inte att bli någon skillnad, säger Lisa Engman Roos.

---

Här har ni Scenkonst Östersunds hela vårprogram:

11 februari, klockan 19.00 på Storsjöteatern: Ondskan. En prisbelönt pjäs baserad på Jan Guillous bästsäljande roman om vänskap och civilkurage.

14 februari, klockan 19.00 på Storsjöteatern: Man får väl ställa upp. En glesbygdsfars om föreningsliv i glesbygd av Adde Malmberg.

16 februari, klockan 13.00 och 15.00 på Storsjöteatern: Tisdagskossan. Musikteater med de mindre barnen som främsta målgrupp, om Vera och hennes busiga kossa.

21 februari, klockan 19.00 i Badhusparken: Bastuklubben. En pjäs om systerskap som utspelar sig i en riktig bastu som ställs upp i Badhusparken.

25 och 26 januari, klockan 19.00 på Storsjöteatern: Fauna. Nycirkus med de djuriska krafterna i fokus och som har gjort stor internationell succé på senare år.

4 mars, klockan 19.00 på Storsjöteatern: Klassiska pianopärlor. Pianisten Stefan Vidmark spelar några världshistoriens mest kända pianostycken och berättar anekdoter kring dem.

11 mars, klockan 19.00 på Storsjöteatern: O/roligt liv. En monolog av Charlotte Lindmark, eller clownen Knubb kanske man ska säga, om vad som egentligen är ett rimligt liv.

17 mars, klockan 19.00 på Storsjöteatern: Love songs. Fem artister med Arja Saijonmaa i spetsen, framför- och berättar om- låtarna som har format vår bild av kärleken.

19 mars, klockan 19.00 på Storsjöteatern: Årsmöte med underhållning av Trio Törn. Föreningens medlemmar möts och blir underhållna av både folk- och kammarmusik.

23 mars, klockan 19.00 på Storsjöteatern: Bye bye bror. En vittnesmålsbaserad pjäs om kriminalitet, machokultur och vägen därifrån.

26 mars skulle föreställningen Manchild ha visats på Storsjöteatern, men har strukits ur programmet.

30 mars, klockan 19.00 på Storsjöteatern: En kväll med Hasse och Tage. Jacke Sjödin med vänner framför, och improviserar runt, guldkorn från Hasse och Tages digra repertoar.

1 april, klockan 19.00 på Storsjöteatern: Den svenska sonen. En dramatisk pjäs om en adopterad människas längtan efter att hitta hem.

6 och 7 april, klockan 19.00 på Storsjöteatern: Don Giovanni. Mozarts älskade opera framförs med alla sångare på plats medan orkestern kompar dem via länk från Umeå.

19 april, klockan 19.00 på Storsjöteatern: In service. En dansföreställning om dansarens egna funderingar kring sin tillgänglighet som objekt för allas blickar.

25 april, klockan 15.00 på Storsjöteatern: Kartan över oss. En ny sorts interaktiv föreställning där publiken med hjälp av gps och hörlurar ger sig ut i staden.

28 april, klockan 19.00 på Storsjöteatern: Happy days are here again. En sång- och dansföreställning med referenser till legendarer som Fred Astaire och Swe-Danes.

4 maj, klockan 19.00 på Storsjöteatern: Hon är jag – En hyllning till Lill-Babs. En föreställning som är vad den heter. Färg, flärd och fläkt utlovas.