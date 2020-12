När ÖIK kvalade till Elitserien och Dahlén fick sitt genombrott: ”Vi var så nära”

1984/85 var inte bara ÖIK:s bästa säsong genom tiderna, med en andraplats i division 1 bakom Timrå – och sedan kval mot dåtida Elitserien (nutida SHL). Det var också Ulf Dahléns stora succéår.

– Ja, så var det. Jag blommade till det året, säger han.

Den spelskicklige centern, bara 18 år, briljerade i division 1-serien och fick också chansen i Tre Kronors J-landslag. Där tog han för sig på samma sätt som hemma i Östersunds IK.

– ”Dalle” var så otroligt bra. Vi kom ofta fram i en anstormning de första tio–tolv minuterna (av matcherna) och då var det han som skötte det mesta. Vi försökte ge honom pucken där han ville ha den. Han kunde avgöra en match själv, berättar lagkompisen Mats Eriksson (numera Bror).

– De andra lagen försökte ta bort honom, men det gav utrymme till oss andra. ”Dalle” betydde oerhört mycket för oss.

Strax innan kvalmatch 1 mot Vallentuna var Ulf Dahlén uttagen till en fyrnationersturnering mot bland annat Tjeckoslovakien och Finland. Där gjorde Östersundsspelaren stor succé och blev vald till bästa spelare.

Kanske var Dahléns landslagsspel en negativ faktor för ÖIK i kvalpremiären. Han kom direkt från Tre Kronor och saknade klippet i åkningen.

– Vi hade behövt en fräsch Dahlén. Det var nog inte rätt tajming att han skulle spela i landslaget så nära inpå kvalet. Det är såna där små saker som ofta avgör, menar slitstarke forwarden Tommy Segersten.

Hur nära Elitserien var ni?

– Nära, men ändå långt ifrån, skulle jag vilja säga. Vi skulle ha behövt ha den avgörande matchen på hemmaplan. Men eftersom vi var tvåa i serien var det Timrå som fick den fördelen i kvalet, säger Tommy som tror att ÖIK hade kunnat nå Elitserien några år senare.

Menar du det?

– Ja, om vi hade fått behålla laget och även kunnat lägga in träningar på eftermiddagarna. Jag tror att de hade gjort mycket för kvaliteten. Då hade vi äldre, som hade barn, haft möjlighet att fortsätta några år till.

Ulf Dahlén tycker inte alls att det skiljde så mycket för att hans ÖIK skulle ha kunnat gå hela vägen.

– Kvalmatcherna var så jämna. Det var nära. Vallentuna hade hemmaplansfördel i den avgörande och det är en jättestor skillnad. På den tiden, om man var bortalag, åkte man inte dagen innan och bodde på hotell. Man satt i bussen i sex timmar, klev ut och spelade match, så våra förutsättningar var inte de bästa.

Hur bra lag hade ni det här året?

– Ett jättebra lag. Det var synd att vi inte lyckades eftersom vi var så nära.

Kvalmatch 2, hemma mot Vallentuna, var ett speciellt minne för Dahlén eftersom han lyckades sätta den avgörande 6–5-pucken i förlängningen.

Tommy Segersten har också starka minnen från matchen i Z-kupolen, men inte enbart för den sportsliga delen.

– Just då låg jag på repmöte (i det militära) i Lit. Det var 40 minusgrader och jag åkte direkt från tältet in till matchen. Jag hade inte sovit något på natten utan vi satt alla runt kaminen i tältet. Vi försökte få upp värmen eftersom det var så kallt, men det gick inte, berättar Tommy.

Hur var det att spela kval med den uppladdningen?

– Jo, då, det gick hyfsat. Sedan åkte jag tillbaka till det där hemska tältet efter matchen, haha!

En bidragande faktor till ÖIK:s succésäsong var en fin blandning av yngre talanger och spelare med viktig erfarenhet. Rutinen kom främst från Segersten, meriterade backen Hannu Niemi samt Mats Thernsjö.

– Vi fick fram flera bra kullar de här åren. Det var ”Kungen” (Lars Persson), Janne Nordin, Janne Dahlgren och några andra som drev på bra som ungdomsledare. De yngre som kom fram behövde inte stå på tillväxt utan de var redo direkt. Många av de här gick ju vidare och blev elitseriespelare, menar Tommy, vars yngsta lagkompis var backtalangen Ricard Persson, bara 15 år.

Perssons fortsatta karriär blev fantastisk, med SHL-spel i Leksand och Malmö, SM-guld, mästerskapssegrar i både Tyskland och Japan och dessutom 229 NHL-matcher i tre klubbar. Lägg till totalt 112 matcher för Tre Kronor från U16 upp till A-landslaget.

Den storväxte backen avslutade karriären som 40-åring, i italienska Cortina.

Peter Burman var en annan av profilerna. Han gjorde bland annat tre mål i kvalmatch 2, hemma mot Vallentuna.

En minst lika uppmärksammad insats kom strax innan elitseriekvalet, 4 februari, borta mot Boden. Då satte han fem (!) mål när ÖIK vann med 7–2.

– Det var en rolig säsong. Jan-Åke (Andersson, tränaren) kom in med nya idéer. Han var en inspiration för oss under den första säsongen. Sedan gick det tyvärr sämre under hans andra år hos oss, berättar Burman.

Hur ser du på era matcher mot Vallentuna?

– Tittar man på kvalet i sin helhet var vi otroligt nära att gå till Elitserien. Samtidigt var upplägget annorlunda jämfört med nu. Hockeyn då var också en helt annan. I dag går det så otroligt snabbt. Det är farten som är den stora skillnaden. Där har du också en orsak till alla huvudskador.

Peter Burman berättar om ett lag där det fanns många olika spelartyper.

– Tommy Segersten var otrolig på sitt sätt. Han var en viljemänniska som hade samma driv och tempo på träningarna som på matcherna. Gjorde man inte sitt yttersta på en träning kunde man få Tommys klubblad i baken, som en påminnelse om vad som krävdes, haha!

Det roligaste från kvalet var förstås hemmamatchen. 6–5 inför cirka 1 000 åskådare gav ÖIK:arna tro på en seger även i den avgörande matchen.

Den känslan förstärktes efter en mycket bra förstaperiod i match 3. ÖIK gick upp till 2–0 efter mål av Dahlén och Ulf Hillding, båda i andrafemman.

Sedan hände något som förvandlade hela matchen. Efter periodpausen kom Vallentuna ut som ett helt nytt lag. Man tog hand om pucken, tryckte tillbaka jämtarna och ökade tempot.

Stockholmarnas tempohöjning gav resultat i form av fyra raka mål: 1–2, 2–2, 3–2 och 4–2 inom loppet av 20 minuter.

”Game over”?

Inte riktigt.

Ulf Dahlén reducerade till 3–4 i tredje perioden, men närmare än så kom inte ÖIK. Vallentuna kunde stänga butiken genom tre avslutande mål.

– Vi var i alla fall där och nosade på Elitserien, säger Åke Jonsson, som var en av de spelare s0m fick jobba allra hårdast under säsongen.

Backbesättningen var tunn och när dessutom Mats Eriksson blev axelskadad i kvalmatch 1, blev det lite kris.

– Vi slet hårt på backsidan. Ibland gick vi runt på bara fyra backar, säger Jonsson, som med sin eminenta fysik klarade av den utmaningen på ett smidigt sätt.

Ja, frågan är om det fanns så många starkare jämtländska lagsportare på den tiden. Åke Jonsson var nämligen något så unikt som elitspelare i både ishockey och fotboll.

Mellan 1977 och 81 spelade han fotboll i Ope (som pendlade mellan nuvarande superettan och division 1) och ishockey i Östersunds IK.

– Jag hade turen att få möjlighet att spela både med ÖIK och med Ope. När fotbollen var slut bytte jag om och blev hockeyspelare.

Hur var det möjligt?

– Haha! Janne Holmberg (som var tränare för Ope), tyckte att det var bra. Men det var ganska komprimerat några år. Tyvärr hade jag otur med skador. Jag hade nog fortsatt med fotbollen om jag inte blivit knäskadad.

Vilken sport var roligast?

– Svårt att säga. Men det var väldigt roligt att få vara på så hög nivå i både fotboll och ishockey.

Ulf Dahlén var flitigt uppvaktad av både motståndare och av NHL-scouter under den här tiden. Direkt efter matchen i Vallentuna var det Toronto och förre storspelaren Inge Hammarström som sökte upp Dahlén.

ÖP fångade de båda på bild utanför omklädningsrummet.

Hammarströms försök var dock förgäves. Det blev till slut New York Rangers för 18-åringen och en karriär som saknar motstycke bland jämtländska idrottare.

Ulf Dahléns vägval var dock inte att direkt lämna Östersund för NHL. Han valde att ”mellanlanda” i Elitserien och Björklöven – där han dessutom fick vinna SM-guld våren 1987.

I dag har han återvänt hem till Östersund. Efter tränarjobb i Dallas, i Tre Kronor samt för SHL-lagen Frölunda och HV71, har Dahlén bromsat in i sina ambitioner.

Han lever numera ett lugnt och avstressat liv, där han på avstånd kan följa ishockeyn. Inte minst sonen Jonathans framgångar i Timrå.

Vi frågar honom om hans moderklubb någonsin kommer att vara så nära SHL som våren 1985.

– Jag hoppas det. Åtminstone att vi börjar med att nå allsvenskan. Vi har fått en jättefin ishall, vilket är en bra början, men en sak som jag pushar mycket för är att vi måste få fler att börja spela ishockey. Det tror jag är betydelsefullt, menar Ulf som är väldigt glad att Sporten uppmärksammar kvalet mot Vallentuna.

– Det är såna här händelser som är viktiga att ni skriver om eftersom det inte är alla som tror på det. Ibland, när jag berättar att vi en gång i tiden kvalade till SHL, tror en del yngre inte att det har hänt.

Tommy Segerstens hockeyresa slutade i Östersunds IK. Nu har han hunnit bli 65 år. Han bor kvar i sitt kära Hackås, men har inte så mycket kontakt med ishockey i dag.

– Nej, jag ser lite på tv ibland, men det är sällan jag åker in till Östersund och tittar på matcher.

Åke Jonsson bor kvar i Östersund och är en flitig åskådare på Östersunds IK:s matcher. Han umgås en del med sin gamle lagkompis Roger Forsberg, numera huvudtränare i Troja/Ljungby.

– Jag var ner och hälsade på Roger för ett tag sedan. Vi såg dem spela och det märks att lagen i södra ettan är lite bättre och framförallt tror jag att serierna i söder är jämnare än den norra, säger Jonsson.

Mats Eriksson flyttade från Östersund fem år efter förlusten mot Vallentuna. Först blev det tio år i Umeå och därefter, år 2000, en flytt till Rättvik, där han har blivit kvar . Nu är han inne på sitt 20:e år som ICA-handlare på orten.

På senare år har han också passat på att byta efternamn till Bror.

– Vi flyttade hit för barnens skull. Det var inte meningen att vi skulle stanna så länge, men åren har gått och vi bor fortfarande kvar, menar Mats, som håller på att lämna över sin ICA-butik till äldste sonen.

Har du någon kontakt med dina gamla lagkompisar?

– Jadå, ganska många. Rättvik är ju också ett ställe man åker förbi på väg söderut, så det brukar dyka upp lagkompisar här, säger Mats som ändå understryker att han inte precis bor i världens centrum.

– Jag tror att Rättvik till och med har färre invånare än Brunflo. Däremot brukar vi ha 30 000 personer här på somrarna eftersom vi är en extrem turistort.

Fakta/Kvalmatcherna

Valentuna-Östersund 8–4

Mål Östersund: Lars Olsson 2, Tommy Segersten, Ulf Dahlén. Skott 51–19.

Publik: 905.

Östersund-Vallentuna 6–5 efter förl.

Mål Östersund: Peter Burman 3, Ulf Dahlén 2, Jan Wiklund. Skott: 31–34.

Publik: 1 005.

Vallentuna-Östersund 7–3

Mål Östersund: Ulf Dahlén 2, Peter Burman. Skott: 44–19.

Publik: 867.