När Yngve Persson i Älvros spelar existerar bara musiken: ”Det är den ultimata avkopplingen, nästan som en verklighetsflykt”

Vi möter Yngve hemma i villan i Älvros där han berättar om sig själv och sin minst sagt imponerande musikaliska gärning:

- Jag föddes inte långt härifrån på en plats som på älvroska heter ”Tjann.” Men det är inte konstigare än att det fanns en tjärn alldeles intill.

Efter skolgång i Älvros började Yngve verkstadsskola i Sveg.

– Det passade perfekt. Vi hade teori en dag i veckan och praktik resten av dagarna. Det var en lärlingsutbildning och vi hade lön under tiden.

Efter verkstadsskolan fick han anställning som bilmekaniker hos Berners i Sveg, där han stannade i tio år fram till 1973.

Musiken kom in i Yngves liv redan i barndomen och var också anledningen till att han slutade som bilmekaniker:

– Jag hade spelat några år med Svennes orkester och spelningarna blev så många att det inte gick att kombinera med jobbet som bilmekaniker.

Men redan i tioårsåldern började Yngve spela. En av hans bröder hade skaffat både dragspel och trumpet, men spelade mest på dragspelet:

– Det var väl det som gjorde att jag började med blåsinstrument. Trumpeten fanns tillgänglig och jag försökte hitta toner, vilket inte var lätt eftersom jag inte hade någon som lärde mig.

De trumpetare som ofta hördes radio på den tiden var Arne Larmberth och Eddie Calvert:

– Jag försökte efterlikna dem så gott det gick.

År 1963 kom saxofonen in i Yngves liv och har därefter varit hans huvudinstrument.

– Jag minns det väl. Det var första gången som jag själv körde bil till Östersund. När jag hade parkerat och gick in mot centrum passerade jag Wallentins musikaffär. Jag hade aldrig besökt en musikaffär och visade Wallentin min trumpet och undrade om han hade någon bättre. Det hade han inte, men han visade mig en saxofon, som följde med mig tillbaka till Älvros.

När han skulle lära sig saxofonen upprepades sig historien som när han lärde sig spela trumpet:

– Jag lyssnade på musik på radion och den jag minns allra bäst var Billy Waughns orkester och hans låt ”Sail along silvry moon.” Den tränade jag mycket på.

Yngve kände emellertid att om han skulle utveckla sitt spelade måste han lära sig noter och återigen måste man imponeras av hans målmedvetenhet:

– Jag köpte boken ”Tutor”, som var skriven av Bo Hawkes. Där fanns noter för olika blåsinstrument och jag började från början och lärde mig noterna och fingersättningarna allteftersom. Rad för rad.

Några år senare började Yngves mera publika period som musiker. En period som fortsätter än idag:

– Jag blev kontaktad av Sven Westberg som hade planer på att starta ett dansband.

Svennes orkester blev snabbt populära och de spelade mellan Umeå och Linköping.

– Det var en fantastisk tid för dansbanden. Det arrangerades dans i stort sett i varje by och när vi hade haft 220 spelningar under ett år gick det inte kombinera med mitt jobb som bilmekaniker, så jag blev heltidsmusiker.

Nästa vägskäl för Yngve blev 1975 när tre medlemmar slutade i Svennes. Han hade då börjat undervisa i trumpet och saxofon vid musikskolan i Sveg. Han fick också rådet att genomgå en tvåårig musikutbildning i Härnösand:

– Musikskolan i Härjedalen organiserades om och jag fick efter utbildningen i Härnösand fast anställning.

Bredden i Yngves musicerande visas tydligt genom att han i musikskolan undervisade i hela elva instrument:

– Jag vill ju inte påstå att jag behärskade alla instrument bra, men jag fick lära mig så att jag låg före de elever jag skulle undervisa.

Under tiden som han studerade i Härnösand spelade han också i Stubbjonas populära orkester.

År 1978 tog Yngve steget och bildade sin första egna orkester, som fick namnet Bimbos:

– Det var ett dansband som bland annat hade två saxofoner i sin sättning.

Bimbos blev populära och hördes från Umeå i norr till Västerås i söder.

Vid samma tid startades även Härjedalens jazzkapell. Det bestod av musiklärare, elever och några amatörmusiker. Kapellet bestod av 14 musiker och hade mest uppträdande i konsertform på olika ställen i Härjedalen. När jazzkapellets ledare Georg Longueville flyttade från Sveg tog Yngve över ledarskapet.

– Vi fick till ett samarbete med Estrad Norr och bytte namn till Härjedalens storband.

Yngve blev storbandets ledare till det lades ner år 2017:

– Det var en rolig tid. Vi hade full storbandssättning, sjutton personer och en sångkvartett. Vi hade också samarbete med Ljusdals musikskola och hade konserter oftast i Sveg och Ljusdal.

Genom samarbetet med Estrad Norr träffade han två musiker som han särskilt nämner och som betytt mycket för honom:

– Det var Leif Olsson, som spelade saxofon och trummor, samt Sven Hjelm, trumpetare. Det var oerhört duktiga musiker.

Nu var Härjedalens storband inte den enda orkester som Yngve spelade i under 90-talet. Han spelade i många år med i orkestern Tornados, ett dansband som först hette Skogsdraget. Han berättar han ett roligt minne:

– Under en spelning bestämde vi oss för att spela en riktigt gammal svängig rocklåt. Då trängde sig en herre fram till scenen och knöt näven mot oss, sedan sa han högt, ”rock är för jävla bra.” Han hittade sedan en dam som han buggade loss med. Vi fick senare veta att han hade passerat 90 år.

Yngve har många minnen förknippade med musiken och särskilt roligt tycker han att det är när han får höra om par som hittat varandra genom dansen:

– Ja, det är roligt att höra. Min fru och jag hittade också varandra i samband med en danskväll i Tännäs.

Hans genuina intresse för musiken har också gjort att han sedan några år tillbaka skriver på en bok om dansband i Härjedalen:

– Jag har besökt de flesta byar och intervjuat personer och fotat dansbanor och jag har kunnat kartlägga att det var logdans så tidigt som på 1700-talet. Jag har också många bilder sedan 20- och 30-talet. Förhoppningsvis kan jag färdigställa boken under nästa år.

I huset finns också en inspelningsstudio som han visar och säger skrattande:

– Det är faktiskt meningen att det ska vara så mycket saker längs väggarna i studion. Det dämpar ljudet som har blivit mycket bra.

Han har en 16 kanalers rullbandspelare för sina inspelningar.

– Det är mest jag själv som använder den. Jag lägger in upp till 16 instrument när jag spelar in. Men jag har spelat in några skivor tillsammans med mina söner i studion.

Numera spelar inte Yngve i någon orkester men musiken slutar han inte med:

– Vi har en studiecirkel där vi har bildat en ukulelegrupp, där spelar även min fru Eva med. Dessutom blir det en del spelningar i kyrkor.

På den avslutade frågan om vad som drivit honom att spela så mycket som han gjort, svarar han:

– Det är den ultimata avkopplingen, nästan som en verklighetsflykt. Det är bara jag och musiken.